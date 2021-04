Le FC Barcelone devant, le CSKA Moscou qualifié. Les basketteurs du club catalan ont difficilement pris les commandes dans leur quart de finale de l'Euroligue face au Zenit Saint-Pétersbourg, en s'imposant 78 à 70 mercredi, alors que les Moscovites sont les premiers à valider leur billet pour le Final 4.

Premiers à l'issue de la saison régulière, les Barcelonais ont du mal à se défaire du Zenit. Après une défaite d'entrée au Palau Blaugrana il y a une semaine (76-74), les joueurs de Sarunas Jasikevicius avaient connu toutes les peines pour remporter le deuxième match à domicile (81-78).

Davies en verve

Pour le premier match à Saint-Pétersbourg, les coéquipiers de Pau Gasol, de retour en Catalogne depuis avril, ont pu compter sur Brandon Davies qui a terminé la rencontre avec 22 points et 8 rebonds. Dans les deux dernières minutes, sous la menace d'une cinquième faute, il a tout fait : un panier sous le cercle, un rebond contesté pour arracher l'entre-deux et un alley-oop réussi avec une passe décisive de l'inusable Nick Calathes.

Le Barça aura l'occasion de plier l'affaire et valider son billet pour le Final 4 dès le match 3 prévu vendredi soir toujours en Russie, afin d'éviter le stress d'un match 5 décisif mardi prochain au Palau Blaugrana.

Le CSKA Moscou a de son côté déjà sa place en poche pour l'immense Arena de Cologne, qui restera toutefois vide pour le week-end final les 28 et 30 mai. Vainqueur de la dernière édition de la compétition en 2019 - l'Euroligue s'était arrêtée prématurément en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 -, le CSKA se qualifie pour son neuvième Final 4 de rang, le 20e de son histoire.

De Colo n'a pas suffi

Mercredi soir, les Moscovites n'ont laissé aucune chance aux Stanbouliotes, malgré la nouvelle belle prestation du Français Nando De Colo (22 points, 19 d'évaluation), ancien de la maison russe et arrivé au Fenerbahçe à l'été 2019. Avec 34 points, 7 rebonds et 38 d'évaluation, Will Clayburn a affolé les statistiques pour le CSKA, bien aidé par le Danois Iffe Lundberg (22 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 32 d'évaluation).

Le CSKA est le seul club qualifié pour le moment pour le Final 4, car le Bayern Munich a remporté son premier match en play-offs d'Euroligue et s'est offert un sursis en s'imposant contre Milan 85 à 79.

