Monaco, qui s'est qualifié pour la finale de l'Eurocoupe il y a trois jours, est assuré de disputer l'Euroligue la saison prochaine, grâce à la victoire du Zenit Saint-Pétersbourg contre le Panathinaikos (112-83) lundi soir en C1. Le succès des Russes valide la place du Zenit en play-offs de l'Euroligue, au grand dam des Espagnols de Valence, présents depuis deux saisons en C1 grâce à leur succès en Eurocoupe (C2) en 2019 et qui terminent à la 9e place de la saison régulière.

Valence ratant les play-offs à une victoire près, les deux finalistes de l'Eurocoupe 2020-21 seront donc qualifiés pour la prochaine Euroligue. Le second ticket par la voie de la C2 reviendra au vainqueur de la seconde demi-finale entre les Italiens de Virtus Bologne et les Russes de Kazan, dont le match 3 décisif est prévu mercredi en Italie. Il y aura deux clubs français engagés dans l'Euroligue pour la saison 2021-22 : l'ASVEL, qui a bouclé la saison régulière avec 13 victoires pour 21 défaites et qui va bénéficier d'une licence permanente pour les dix prochaines saisons, et Monaco, assuré de jouer au moins une saison dans la compétition reine européenne.

Pour la Roca Team, il s'agit d'une ascension fulgurante pour un club qui ne disputait que la Nationale 1, il y a encore sept saisons. Le club a été repris en 2013 par l'homme d'affaires ukrainien Sergueï Dyadechko, qui a réalisé un recrutement massif. En l'espace de trois saisons, Monaco a accédé à la Pro A, puis a remporté pour la première année dans l'élite la Leaders Cup, compétition qui regroupe les huit meilleures équipes de la phase aller du championnat et que le club a décroché en 2016, 2017 et 2018. Monaco n'a jamais remporté le titre national, mais a bouclé en tête trois de ses quatre saisons régulières au plus haut niveau (2016, 2017 et 2019), échouant toutefois toujours en play-offs.

