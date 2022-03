Encore un succès pour Monaco. Le club de la Principauté a battu Vitoria (78-68), vendredi soir dans sa salle Gaston-Médecin, lors de la 32e journée de la saison régulière d'Euroligue, et poursuit sa route vers les playoffs.

La "Roca Team", qui a compté jusqu'à 21 points d'avance sur Vitoria au coeur du 3e quart-temps avant de se faire quelques frayeurs, a une nouvelle fois montré un niveau digne des meilleures équipes européennes. Après avoir battu les Grecs de l'Olympiakos (92-72) mercredi, elle a donc conclu parfaitement sa semaine européenne. Et 24 heures plus tard, elle devra défier Bourg en quart-de-finale de Coupe de France...

D'entrée, trois points de Donatas Motiejunas auraient pu donner le ton. Mais Vitoria ne restait pas sur quatre victoires consécutives dans la compétition pour rien. Sous l'impulsion d'Alec Peters et de Simone Fontecchio, les Basques ont offert un premier quart-temps très solide (19-18), avant que Donta Hall ne se déchaîne.

Monaco a mené de 21 points

Le pivot américain (2,06m) a débuté le deuxième quart-temps par un superbe contre (12e), avant de se montrer dominant sur les rebonds offensifs, comme sur son dunk rageur (33-27, 16e). Il a terminé la première période avec des statistiques de haut-vol (10 points, 7 rebonds et un contre à la pause) et permis à Monaco de passer devant. D'autant plus que Paris Lee (7 points à la mi-temps) et Leo Westermann (2 points, trois passes mais aussi trois fautes personnelles à la pause) ont su parfaitement suppléer Mike James, très vite sorti, après deux rapides fautes personnelles, et dont les trois premiers points ne sont intervenus que très tardivement (38-31, 18e).

Après avoir creusé l'écart dans le 2e quart-temps (24-13 sur la période), la "Roca Team" a mis l'accent sur une défense très agressive après la pause. Et comme James est revenu aux affaires, l'embellie s'est poursuivie. Monaco a même mené de 21 points à la suite d'un shoot primé de Dwayne Bacon (57-36, 26e). Les Monégasques ont-ils alors cru la victoire assurée ? Toujours est-il que Vitoria, Peters en tête, n'a rien lâché. Et progressivement, avec persévérance, l'équipe de l'entraîneur croate Neven Spahija est revenue jusqu'à 7 points de son adversaire.

Entre la 33e et la 37e minutes, les deux équipes se sont répondu du tac-au-tac. Mais Monaco est resté maître de ses nerfs. Les trois points de Westermann ont été précieux (72-62, 37e). Et les Monégasques l'ont emporté (78-68) en grands d'Europe, une nouvelle fois.

