All Star Game : Les Français plus forts que la sélection étrangère

La sélection des meilleurs joueurs français d'Elite a surclassé samedi celle réunissant les meilleurs joueurs étrangers du Championnat de France dans une enceinte de Paris-Bercy pleine à craquer (15.988 spectateurs, un record) lors du All Star Game. Les Français, portés par Lahaou Konaté, MVP du match avec 33 points, ont été les plus efficaces de cette rencontre à grand spectacle et font la passe de deux après leur succès l'an passé.