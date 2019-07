Le dernier vice-champion de France a décidé de gagner en expérience. L'AS Monaco a officiellement annoncé le retour en France de l'international français Kim Tillie. Une bonne affaire considérant le pedigree de l'intérieur de 31 ans. Auréolé de cinq saisons en Euroleague, un Final Four en 2016 avec Vitoria, une médaille de bronze mondiale avec l'équipe de France en 2014 et un quart de finale des JO 2016, Kim Tillie entend bien apporter sa taille (2,10m) et son expérience du très haut niveau.

Sept ans après avoir quitté l'Asvel, l'ancien joueur de Gran Canaria (Espagne) a été séduit par le discours de son futur coach. "La conversation que j'ai eue avec le coach Sasa Obradovic m'a vraiment convaincu de venir à Monaco. Le projet m'a séduit et il y a aussi le fait que j'ai beaucoup de famille dans la région. Je suis né à Cagnes, je suis d'ici, c'est un point fort pour moi", a-t-il expliqué sur le site du club.