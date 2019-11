Villeurbanne a remporté sa huitième victoire en huit matches de Championnat de France en se promenant face à Chalon-sur-Saône, 95 à 70, dimanche à l'Astroballe. L'Asvel est en tête avec Boulogne-Levallois, la seule autre équipe à avoir gagné toutes ses rencontres.

Les Villeurbannais disputaient leur cinquième match en dix jours, le précédent ayant été perdu vendredi à Valence en Euroligue (81-72). Mais ils n'ont pas calé face à des Chalonnais en difficulté depuis le début de la saison (2 victoires, 5 défaites).

Les champions en titre ont pris le large dès le premier quart-temps (26-14) et n'ont jamais été inquiétés. Toujours privé de l'intérieur Adreian Payne et du meneur Théo Maledon, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic a pu faire tourner ses joueurs. Les Français Livio Jean-Charles et Amine Noua ont été les meilleurs avec 18 et 17 points.