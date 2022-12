La fédération internationale de basket-ball (Fiba) a donné son feu vert "sous réserves" à l'organisation à Lille de la phase de groupes des tournois de basket des Jeux olympiques de Paris en 2024.

"A l'approche des Jeux (26 juillet - 11 août 2024) et compte tenu des efforts importants déployés par toutes les parties et leurs experts, il a été décidé à titre exceptionnel, d'approuver sous réserves ce site, en attendant la confirmation que les exigences de la Fiba sont respectées, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité des joueurs et aux risques associés", a écrit samedi la Fiba dans un communiqué.

La salle initialement prévue pour accueillir les rencontres de la phase de groupes, au sein du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, avait concentré les critiques de plusieurs basketteurs français , poussant les organisateurs à déplacer les rencontres au Stade Pierre-Mauroy, à Lille.

Mais la climatisation de l'enceinte du nord de la France en configuration basket-ball avait suscité des discussions au sein de la Fiba.

La phase finale des tournois de basket féminin et masculin des JO-2024, à partir des quarts de finale, doit quant à elle se dérouler à l'Arena de Bercy, rappelle la Fiba dans le communiqué.

Les tournois de basket-ball 3X3 des Jeux sont eux programmés place de la Concorde à Paris.

