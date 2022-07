Les Bleus de Vincent Collet sont tombés sur un os. Le Monténégro est venu mettre fin à la belle série de quatre victoires de suite de la France dans l’optique des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Portés par un grand Nemanja Radovic (15 points, dont le floater de la gagne), les Monténégrins se sont imposés sur la plus petite marge (70-69), après avoir attaqué le dernier quart temps avec huit points d’avance.

Le gros double double de Vincent Poirier (18 points, 12 rebonds) n’a pas suffi aux Bleus, qui ont donné trop de munitions à leurs adversaires (15 points sur seconde chance pour le Monténégro). La France, déjà assurée d’aller au second tour, reste en tête du groupe E et pourra se refaire la cerise face à la Hongrie lundi.

15-15 après le premier quart temps, 33-31 à l'issue du deuxième… Au terme d'une première mi-temps marquée par la maladresse à trois points (un seul panier primé inscrit, signé Radovic), la rencontre entre le Monténégro et la France était bien indécise. Mais on a vite compris que les Monténégrins ne se laisseraient pas faire, face à des Bleus qu'on imaginait plus dominateurs.

On a pourtant vu Vincent Poirier survoler les débats, par séquences, à l’intérieur, et des Bleus défendre le plomb, certes beaucoup trop par intermittence. On a même cru que la France allait asseoir sa domination après un début de deuxième quart temps bien géré (25-19). Mais elle n’est jamais parvenue à se détacher, et le Monténégro n’a jamais lâché l’affaire, bien aidé par son banc bien plus productif (42 à 29). La menace semblait pouvoir venir de partout, et c’était tout le problème des joueurs de Vincent Collet.

Les Bleus n’ont pas protégé suffisamment le rebond

Par exemple, ils ont subi les assauts d’un Jonah Radebaugh qui a commencé à prendre feu au retour des vestiaires (12 points). Il s’est même fendu d’un tir primé compliqué dans le money time, à deux minutes de la fin, pour permettre au Monténégro de repasser devant (66-65). La réussite de loin a d’ailleurs fui totalement les Bleus, qui ne se sont pas entêtés (1/15) et, par ricochet, n’ont pas su trouver suffisamment de variations en attaque. Ils ont par ailleurs gâché trop de points sur la ligne des lancers (62,5 %), une preuve que rien ne voulait rentrer.

Malgré ces statistiques défavorables, la France a quand même eu trois ballons pour arracher la victoire quasi au buzzer. Malheureusement, Théo Maledon n’a pas su conclure et Elie Okobo a manqué son step-back à 3 points. Un symbole.

Ce n’est qu’un petit avertissement pour les Bleus, qui commencent certainement à tirer la langue en cette fin de saison qui semble durer éternellement. Cette piqûre de rappel ne pourra pas faire de mal, alors que les cadres n’étaient pas là. Il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter, même si une campagne de qualification parfaite aurait donné un tout autre élan à la France, à quelques semaines de l’EuroBasket 2022. Face au Monténégro, elle a surtout pêché physiquement et n’a pas su se rendre le match facile.

