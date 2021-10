Le basket européen bientôt réconcilié sous l'égide de la NBA ? Les principales instances mondiales y travaillent. "Une réunion a eu lieu mi-septembre pour discuter de l'unification du basketball européen" à l'initiative de la Fiba avec l'Euroligue, la ligue privée et semi-fermée qui organise la compétition de clubs la plus prestigieuse du Vieux Continent, a indiqué la fédération internationale par communiqué.

"En tant qu'acteur clé de la croissance de notre sport et partenaire de longue date de la Fiba, la NBA a également été invitée et a participé à la réunion", a ajouté la Fiba en réaction à une information du quotidien sportif espagnol Marca annonçant jeudi soir la création d'une NBA Europe. "La NBA et la Fiba ont déjà commencé à négocier la création d'une NBA Europe, la division européenne de la meilleure ligue du monde, écrit le journal ibérique. Les négociations sont en bonne voie pour que cette division voie le jour dans un futur imminent".

Vers une transformation de l'Euroligue ?

Une affirmation démentie vendredi par l'Euroligue : "Les sujets discutés à cette réunion n'ont jamais inclus la création d'une division NBA en Europe", assure la ligue privée par communiqué. Sans définir clairement les contours du projet, Marca évoque une compétition remplaçant l'Euroligue et non pas intégrée à ligue nord-américaine. Reste que l'implication de la NBA est une nouveauté comme celle-ci le reconnaît par la voix de son porte-parole, Mike Bass. "Nous avons récemment été invités à engager des discussions sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour développer le basketball en Europe. Nous sommes impatients de participer à la suite de ces discussions à l'avenir".

Au-delà du prestigieux label NBA, cet accord tripartite mettrait fin aux doublons entre l'Euroligue et le calendrier international de la Fiba. Le match européen entre Villeurbanne et Monaco le 26 novembre, par exemple, est programmé le même jour que le premier match de qualification de l'équipe de France à la Coupe du monde 2023.

