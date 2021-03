Monaco ne s'arrête plus de gagner. Battu en ouverture de la saison, la Roca Team a signé sa onzième victoire consécutive en dominant Cholet, incapable de résister plus de trois quart-temps au rouleau compresseur monégasque sur son parquet de la Meilleraie (87-76). Pourtant, les Choletais, emmenés par Vafessa Fofana (20 points à 8/11 aux tirs, 5 rebonds), n'ont pas démérité. Mais l'armada monégasque, dans le sillage de Branden Frazier (13 points) et Mathias Lessort (12 points, 9 rebonds) est décidément injouable cette saison. Les protégés de Zvezdan Mitrovic poursuivent leur course en tête de Jeep Elite avec un ratio de 91,7% de victoires.

De son côté, Pau-Orhez continue de plonger au classement, et ce malgré l'arrivée sur son banc d'Eric Bartecheky à la place de Laurent Vila. L'Elan, qui a pourtant livré une première partie de match intéressante face à Roanne (20-20, 22e), s'est lourdement incliné à domicile, sur le score fleuve de 81 à 60. Les Palois poursuivent leur descente aux enfers et occupent désormais l'avant-dernière place de Jeep Elite, avec seulement trois victoires en quinze matches joués.

EuroLeague L'ASVEL peut souffler, les matches annulés à cause du Covid-19 seront bien reprogrammés 19/10/2020 À 15:46

Jeep Elite C'était redouté et c'est confirmé : plusieurs cas de Covid-19 à Cholet après le match face à l'ASVEL 17/10/2020 À 20:29