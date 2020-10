Une belle bataille et les Lakers se rapprochent du titre

"Le quatrième quart-temps est évidemment le moment où se joue la victoire. Vous avez 12 minutes pour à la fois maintenir défensivement votre avance et la faire fructifier offensivement , a synthétisé la star des Lakers LeBron James. Notre état d'esprit est fixé là-dessus, tout au long de la saison. Nous avons 12 minutes. Si nous menons, c'est notre travail de laisser l'adversaire à distance ."

LeBron James, qui brigue une quatrième bague de champion avec un troisième club différent, après Miami et Cleveland, attend déjà avec impatience le cinquième match. "Je suis tellement excité. Il me tarde déjà notre séance vidéo de (mercredi) pour tout disséquer de ce match et voir les choses que nous pouvons améliorer. C'est comme une partie d'échecs", a-t-il conclu.