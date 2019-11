Carmelo Anthony va redevenir un joueur NBA. L'ailier fort s'est engagé avec Portland. Et va avoir l'occasion de démontrer qu'il n'est pas fini pour cette ligue. Mais il part de loin. Il n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le 9 novembre 2018, sa dernière sortie pour les Houston Rockets. Soit plus d'un an maintenant. Une longue période d'inactivité pour un joueur de 35 ans.

Si son talent offensif ne s'est surement pas envolé, Carmelo Anthony va surtout devoir démontrer qu'il peut encore été utile à une équipe. Depuis son départ de New York en 2017, le meilleur marqueur de NBA en 2003 qui a été sélectionné à dix reprises pour le All Star Game, a vécu des expériences aussi frustrantes que décevantes avec Oklahoma City (16,2 pts et 5,8 rebonds par match) et Houston (13,4 pts et 5,4 rbds par match en 10 rencontres).

Sa tendance à monopoliser le ballon et son manque d'impact en défense sont aujourd'hui considérés comme des points faibles majeurs dans la NBA actuelle. A lui de profiter de cette nouvelle expérience avec les Blazers pour retrouver du plaisir et "être heureux", comme il l'avait expliqué en début d'année.