La terre a tremblé une nouvelle fois en Californie. Et les répercussions vont être terribles pour la… NBA. Cette nuit, la planète basket a en effet changé de face. Rien que cela. Et son avenir s'annonce aussi passionnant qu'incertain. Une chose est sûre : les derbies Lakers-Clippers seront bouillants. Le Staples Center sera lui complet à chaque match cette saison, aussi bien ceux des Lakers que des Clippers ! D'après Adrian Wojnarowski et Shams Charania, Kawhi Leonard a en effet choisi de boycotter les Lakers où il pouvait former un Big Three redoutable avec LeBron James et Anthony Davis pour rejoindre la franchise voisine des Clippers.

Une petite saison au Canada – le temps de faire le bonheur du tout en un peuple en donnant aux Toronto Raptors leur premier Trophée Larry O'Brien - et Kawhi Leonard va donc changer encore de franchise après avoir quitté les San Antonio Spurs l'été précédent. On connaissait depuis longtemps son désir de retourner en Californie d'où il est originaire. Restait à savoir quand cela se ferait et où. Ce titre avec les Toronto Raptors, qui ont surpris tout le monde en s'offrant les Warriors de Stephen Curry, aurait pu retarder un peu l'échéance. Ça n'a pas été le cas. Et si les Lakers semblaient avoir pris un temps d'avance ces derniers jours, il n'a finalement pas voulu compléter le duo James-Davis pour faire des Lakers d'immenses favoris. Il file aux Clippers où Doc Rivers a fait un excellent travail la saison passée en construisant un vrai collectif.

C'est déjà un événement majeur. On parle quand même d'un joueur ultra complet qui tournait à 26.6 points et 7.3 rebonds la saison passée. Ou encore dernier MVP des Finals, un trophée qu'il avait déjà remporté en 2014 avec les Spurs. Mais le pire, c'est qu'il ne vient pas seul. Paul George va le suivre. Selon Adrian Wojnarowski, les Clippers ont en effet obtenu le transfert de l'ancien ailier des Pacers contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Galllinari mais aussi de nombreux tours de draft. Revenu au sommet après sa grave blessure au tibia, PG13 tournait à 28 points, 8.2 rebonds et 4.1 passes. Intelligent, complet et très bon défenseur comme Leonard, il a tout être le complément idéal à Leonard. Quelques jours après avoir vu Davis arriver aux Lakers ou encore Kevin Durant mais aussi Kyrie Irving renforcer les Brooklyn Nets, c'est un coup de maitre de la part des Clippers.

