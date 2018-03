Les Raptors sont toujours les victimes de LeBron James

Le match : LeBron James presque parfait contre Toronto

Ils peuvent renforcer subtilement leur effectif par petites retouches. Ajouter des bons jeunes qui contribuent déjà au succès de leur équipe. Revoir toute la stratégie offensive pour pratiquer un basket plus moderne et plus efficace que jamais. Exceller des deux côtés du parquet. Disposer de l’un des bancs les plus prolifiques du championnat. Pousser DeMar DeRozan à faire évoluer son jeu pour que lui aussi soit moins prévisible. Les Raptors ont changé tout ça cette saison, et c’est notamment ce qui explique leur superbe campagne.

Mais il y a bien un détail, si important, qui ne change pas pour l’instant : LeBron James joue toujours pour les Cavaliers. Et même avec une formation moins forte, moins structurée et plus dysfonctionnelle, le King parvient toujours à renvoyer les Canadiens à leurs chères études quand il décide de prendre un match à son compte.

Le statut de tête de série de Toronto ? Il le prend et le fracasse sur le cercle comme lorsqu’il monte au dunk. James a livré une prestation presque sans aucune faute cette nuit. Et ça, les Raptors n’y étaient pas préparés. 35 points, 7 rebonds, 17 passes décisives et pas la moindre balle perdue. Il a aussi offert le caviar décisif à un précieux Kevin Love (23 pts, 12 rbds) pour assurer à Cleveland la victoire sur le fil (132-129).

Kyle Lowry et les siens pourront toujours se rassurer en rappelant qu’il ne s’agit que d’une rencontre. Après tout, ils ont torpillé les Cavaliers de ce même LeBron plus tôt cette saison. Puis ils sont quasiment assurés de finir premiers à l’Est ! Il a fallu un très grand James pour les faire tomber cette nuit… mais c’est peut-être presque ça le problème. En playoffs, le King sera grand. Très grand. Comme à chaque fois. Et c’est déjà lui qui a barré par deux fois la route des finales NBA aux Raptors au cours des trois dernières années. Leur bourreau ultime. Et ses victimes préférées.

Le joueur : Dwight Howard s’est pris pour Wilt Chamberlain

30-30. Le chiffre tape à l’œil. 30 points, 30 rebonds. Plus précisément 32 et 30 pour Dwight Howard contre les Nets cette nuit. Si la ligne de stats frappe, c’est parce qu’elle est très rare. Peu nombreux sont les passionnés NBA à avoir déjà vu pareil exploit. Il y avait bien Kevin Love, auteur de 31 points et 31 rebonds en 2010.

Mais avant lui, il faut remonter à 1982 pour trouver la trace d’une telle performance (38 points et 32 rebonds de Moses Malone). L’espace d’une soirée, Howard a rappelé le joueur dominé qu’il pouvait être. Qu’il était censé être. Un Wilt Chamberlain – le recordman du nombre de matches avec plus de 30 pions et 30 prises (124 !) – en puissance.

Bon, Brooklyn n’alignait aucun joueur de plus de 2,08 sur le parquet cette nuit. Les temps changent en NBA. Mais même. La prestation du pivot des Hornets reste vraiment spéciale. Elle a d’ailleurs aidé son équipe à l’emporter (111-105) après avoir pourtant compté un déficit de 23 points. Charlotte a fini par combler le trou à et reprendre l’avantage pendant qu’Howard compilait les rebonds et les paniers sous le cercle. Une sortie dantesque pour l’ancien All-Star qui réalise sa meilleure saison (plus de 16 pts et 12 rbds) depuis 2014.

La blessure : Giannis se tord la cheville

C’est malheureusement un classique : tous les deux soirs, il y a un joueur qui se blesse. Et principalement un joueur majeur puisque ce sont eux qui sont les plus exposés (et passent le plus de temps sur le parquet). Cette nuit, c’est au tour de Giannis Antetokounmpo.

Le Grec a trébuché après avoir percuté son coéquipier Shabazz Muhammad. Victime d’une entorse à la cheville, il n’est pas revenu en jeu. Il a donc terminé avec 12 points en 17 minutes et ses Bucks se sont inclinés contre les Clippers (120-127). La star va désormais devoir passer des examens pour déterminer la gravité de la blessure et son éventuelle indisponibilité.

Giannis AntetokounmpoGetty Images

La belle série : Cinq de suite pour San Antonio

Ça va mieux aux Spurs. Le retour de LaMarcus Aldridge a relancé la machine texane qui monte désormais en puissance pour s’assurer une nouvelle qualification en playoffs. L’intérieur a posté 27 points, 9 rebonds et 4 passes pour mener son équipe à la victoire contre les Wizards (98-90). C’est déjà le cinquième succès consécutif pour San Antonio. La formation de Gregg Popovich occupe désormais la sixième place de la Conférence Ouest avec trois victoires d’avance sur la neuvième place.

Les Français : Tous discrets sauf Mahinmi

Les Wizards ont donc perdu mais Ian Mahinmi (12 points) a été plus en vue que Joffrey Lauvergne (0 point en quatre minutes) et Tony Parker (2 points). Frank Ntilikina a terminé avec 3 points lors de la défaite des Knicks. Petite soirée pour les Bleus.

Tous les scores

Sixers – Grizzlies : 119-105

Cavaliers – Raptors : 132-129

Nets – Hornets : 105-111

Heat – Knicks : 119-98

Bucks – Clippers : 120-127

Bulls – Nuggets : 102-135

Pelicans – Pacers : 96-92

Spurs – Wizards : 98-90