Les Warriors rappellent pourquoi ils sont au-dessus de tout le monde

Le match : Golden State prend sa revanche sur Houston

Les grandes équipes connaissent le rythme : démarrer doucement, poser des bases solides autour de Noël puis accélérer brusquement autour de janvier-février pour arriver au sommet de leur art en avril-mai. Les Warriors dominent tellement que ces changements de tempo sont parfois difficiles à discerner. Ils gagnent en novembre. Ils gagnent en mars. Et, deux fois sur trois depuis 2015, ils gagnent aussi en juin. Pourtant, en regardant de plus près, on fini par se rendre compte que le groupe aligné cette nuit contre Houston pratiquait un meilleur basket que celui qui prenait place sur le terrain il y a quelques semaines. Et cela même sans Kevin Durant.

Alors, oui, battre des Rockets combatifs mais privés de James Harden n’est pas un exploit insurmontable en soi. Ni même le signe brut d’une évolution quelconque. Après tout, les Californiens n’ont pas écrasé les Texans. Ils ont même été menés à plusieurs reprises avant de finalement creuser l’écart pour de bon en toute fin de match. Avant ça, Eric Gordon (30 points) et ses coéquipiers ont chèrement vendu leur peau.

Mais ce n’est pas le tableau d’affichage victoire (124-114) qui témoigne de la progression des Warriors. C’était tout de même la première fois qu’ils battaient leurs rivaux de Houston après un revers concédé en début de saison. En fait, c’est surtout que tous leurs adversaires commencent à baisser le pied : les Rockets sont nettement moins dominants depuis un moment, même avec Harden. Les Cavaliers n’ont gagné que deux de leurs sept derniers matches. A l’inverse, Golden State enchaîne les succès. Le grand favori monte en puissance, à l’image de sa superstar Stephen Curry.

Le double MVP a inscrit 29 points cette nuit. Avec aussi 9 rebonds et 5 passes. Le joueur était déjà intenable avant sa blessure à la cheville et il est encore plus fort depuis son retour. Peut-être tout simplement parce qu’il connaît le chemin à suivre. Son corps est habitué à cette hausse de rythme prévue à l’aube de chaque nouvelle année civile. Pour les Warriors, le moment est venu de prendre le large.

Le joueur : Draymond Green dans l’Histoire de sa franchise

Avec 17 points, 14 rebonds et 10 passes au compteur cette nuit, Draymond Green a compilé son deuxième triple-double de la saison. Celui-ci a une saveur spéciale. C’est effectivement le 21ème de sa carrière. Tous ont évidemment été réalisés sous les couleurs des Warriors. Et c’est d’ailleurs un record pour la franchise d’Oakland. Green a ainsi effacé Tom Gola des tablettes. Un bel accomplissement pour un joueur drafté au second tour en 2012.

Gerald Green, la belle histoire

Signé par les Rockets simplement pour palier à l’absence de Luc Mbah a Moute, Gerald Green est en passe de faire son trou. Le natif de Houston se dit extrêmement fier de représenter l’équipe de sa ville natale et il met du cœur à l’ouvrage. Déjà auteur de 27 points contre Orlando lors du dernier match, il a mené la résistance contre les Warriors en plantant 29 pions cette nuit. Dont 8 paniers à trois-points, son nouveau record en carrière. Sans club depuis le début de la saison, il tourne à 17 pts par match avec 55% de réussite aux tirs et 57% à trois-points depuis qu’il a rejoint l’organisation texane. A ce rythme, nul doute qu’une place lui sera faite dans l’effectif. Et cette fois-ci pas seulement en tant que joker médical.

Le Thunder, de mieux en mieux

Oklahoma City a eu du mal à lancer sa saison. Associer Carmelo Anthony et Paul George à Russell Westbrook n’était évidemment pas une mission aisée. Et si le Thunder a encore du boulot, la franchise va clairement de l’avant. Elle semble lancée dans la bonne direction. Le MVP sortant et ses coéquipiers ont décroché un nouveau succès en battant les Los Angeles Clippers cette nuit. Westbrook a d’ailleurs compilé un nouveau triple-double (29 pts, 12 rbds, 11 pds) mais il n’a pas été pas le seul à se mettre en valeur. PG (31 pts) et Melo (22 pts) ont aussi contribué. Et c’est toute l’équipe qui tourne de mieux en mieux.

Tous les scores

Rockets – Warriors : 114-124

Clippers – Thunder : 117-127