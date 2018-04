NBA : Denver, une victoire à couper le souffle

Le match : Denver peut encore croire aux playoffs

Il vaut mieux ne pas être cardiaque pour supporter les Nuggets. Cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Parfois au cours d’une même rencontre. Et ses fans passent donc par toutes les émotions possibles, quitte à finir frustrés, soulagés, joyeux, tristes ou énervés. Cette nuit, l’ascenseur sentimental était bloqué au rez-de-chaussée avant de décoller en moins d’une minute. Ça, c’est l’effet Denver. Alors qu’il restait huit minutes de jeu, Nikola Jokic (35 points, 13 rebonds, 5 passes) et les siens étaient menés de 17 points suite à un tir primé de Tony Snell. L’affaire semblait déjà presque pliée. Avec cette défaite à venir s’éloignait un peu plus les chances de qualification en playoffs.

Mais les joueurs de Mike Malone n’ont pas baissé les bras. Surtout l’un d’entre eux. Jamal Murray, jeune meneur sophomore qui, à l’image de son équipe, peut parfois être brillant ou passer complètement à côté. Et pendant ces huit minutes, le Canadien était très inspiré. Il a inscrit 14 de ses 27 points à ce moment si important du match ! Les Nuggets ont recollé au score dans son sillage. Mieux encore : il a sauvé son équipe à deux petites secondes de la sirène. Il a d’abord volé une passe de Khris Middleton avant de provoquer une faute alors qu’il tentait sa chance derrière l’arc pour égaliser. Trois lancers. Il n’a pas tremblé et les a tous convertis. 111-111, tout à refaire.

Denver a attaqué la prolongation en force en inscrivant les cinq premiers points. Et c’est donc au bout du suspense que la franchise du Colorado a fini par l’emporter (128-125). Paul Millsap a ajouté 26 points, 13 rebonds et 5 passes. Les Bucks ont pu regretter l’absence de Giannis Antetokounmpo dans les derniers instants. Il a été exclu pour six fautes à trois minutes de la sirène. Jabari Parker a lui signé son meilleur match de la saison (35 points). C’est déjà la deuxième victoire décrochée au bout du suspense par les Nuggets ce weekend. Ils avaient notamment renversé Oklahoma City sur le fil vendredi dernier. Avec ce succès, ils se rapprochent à une victoire de la huitième place tenue par les Pelicans à l’Ouest. Il va y avoir du suspense jusqu’au bout. Quitte à se répéter : il vaut mieux ne pas être cardiaque pour supporter les Nuggets. Vraiment.

Le joueur : Reggie Jackson taille une pointe

A l’instar de Denver, Detroit occupe aussi la neuvième place de sa Conférence (Est). Mais avec cette fois quatre victoires de retard sur… les Bucks, justement battus par les Nuggets cette nuit. Les Pistons carburent en ce moment. Au cas où Milwaukee venait à flancher. Ils ont encore gagné hier en battant les Nets (108-96). A retenir surtout la belle performance de Reggie Jackson, auteur de 29 points. Le meneur commence à retrouver ses sensations. Après deux matches compliqués pour son retour à la compétition – il a manqué plusieurs longues semaines en raison d’une très grosse entorse à la cheville – il a enchaîné cinq rencontres à 13 points ou plus. Avec donc cette pointe offensive nécessaire pour battre Brooklyn.

Le réveil tardif : LeBron James maladroit mais en triple-double

Ce n’était pas un match typique de LeBron James“, avouait Larry Drew, coach intérimaire des Cavaliers en l’absence de Tyronn Lue (malade), après la victoire arrachée par son équipe contre les modestes Mavericks. Cleveland a transpiré. Les triples finalistes ont dû attendre les dernières minutes de la partie pour enfin creusé l’écart. Il faut dire que James n’était pas dans un grand soir en termes d’adresse. Au contraire. Ce n’est qu’à sept minutes de la fin du quatrième quart temps qu’il a atteint la barre des 10 points ! Avant ça, le King avait même manqué plusieurs paniers faciles. Mais il a impacté le jeu autrement. En prenant des rebonds (13) ou en distribuant les passes décisives (12). Il a finalement retrouvé la mire au meilleur moment. LeBron a planté deux paniers à trois-points clés lors d’un 15-2 passé par les Cavaliers pour prendre le contrôle de la partie. Ils l’ont finalement emporté, 98-87.

Les Français : Victoire importante pour la troupe de Gobert

Rudy Gobert n’a pas beaucoup marqué cette nuit (6 points) mais il a contenu Karl-Anthony Towns, limité à 20 points. Il a aussi pris 13 rebonds et bloqué 4 tirs. Surtout, le Jazz a battu les Timberwolves. Sixième, Utah se rapproche des playoffs. Cela devrait aussi passer pour les Spurs de Tony Parker (4 points, 3 passes) et Joffrey Lauvergne (2 minutes de jeu), vainqueur des Rockets. Moins de réussite en revanche pour Nicolas Batum (8 points, 4 rebonds) dont les Hornets ont été battus par les Sixers hier soir.

Tous les scores

Hornets – Sixers : 102-119 Bulls – Wizards : 113-94 Spurs – Rockets : 100-83 Clippers – Pacers : 104-111 Hawks – Magic : 94-88 Nets – Pistons : 96-108 Cavaliers – Mavericks : 98-87 Pelicans – Thunder : 104-109 Timberwolves – Jazz : 97-121 Nuggets – Bucks : 128-125 Warriors – Suns : 117-107 Trail Blazers – Grizzlies : 113-98 Lakers – Kings : 83-84