NBA - Entre James Harden et Giannis Antetokounmpo, la course au MVP continue

Le joueur : James Harden est dans une autre galaxie

Et de vingt. Vingt matches à 40 points ou plus pour James Harden cette saison. Seules les légendes Wilt Chamberlain, Michael Jordan et Rick Barry ont déjà réussi des exercices d’un tel acabit. C’est dire à quel point la superstar des Rockets est lancée sur une année historique. Harden a donc inscrit 44 points cette nuit et Houston a battu Phoenix (118-110). C’est également le vingt-septième match de suite à 30 points ou plus pour le MVP sortant. Soit la troisième série la plus longue de l’Histoire. Les deux premières sont l’œuvre de Chamberlain.

Harden a été à l’initiative de tous les bons coups. Il a mené un 9-2 qui a permis aux siens de se détacher en fin de première mi-temps (50-42). Puis il a ouvert le bal dans le troisième, moment où les Texans ont fait la différence. Enfin, ses deux trois-points ont offert un avantage conséquent aux Rockets à sept minutes de la sirène (101-88). Chris Paul a ajouté 18 points et Kenneth Faried en a inscrit 17.

La performance : Giannis Antetokounmpo au contrôle

Les prestations individuelles de Giannis Antetokounmpo n’ont peut-être pas un caractère historique, mais elles restent impressionnantes. Le Grec enfile les chiffres avec une facilité déconcertante. Nouvel exemple cette nuit avec ses 30 points, 15 rebonds et 9 passes décisives compilés en 32 minutes contre les Nets. Dans son sillage, les Bucks ont décroché leur trente-neuvième victoire de la saison (113-94).

Les joueurs de Brooklyn ont raté 19 de leurs 20 premières tentatives à trois-points et ils ont couru après le score toute la partie. Pendant ce temps-là, Antetokounmpo détruisait leur raquette et alimentait ses coéquipiers en ballons : 16 points pour Malcolm Brogdon, 15 pour Eric Bledsoe et 12 pour Khris Middleton. Il est le guide, et montre l'exemple. Meilleur joueur de la meilleure équipe cette saison, un argument de poids dans la course au MVP.

La surprise : Detroit fait tomber Denver

Fatigués, les Nuggets n’ont pas su enchaîner. Ils restaient sur six victoires de suite avant de s’incliner contre les Pistons cette nuit (103-129). La victoire de Detroit s'est dessinée dans le second quart temps, moment au cours duquel la franchise du Michigan a pris 13 ponts d’avance. Sauf que contrairement au match contre les Clippers, où les Pistons s’étaient écroulés après avoir mené de 25 points, ils ont cette fois-ci tenu bon. Andre Drummond a inscrit 14 de ses 27 points dans le troisième quart pour empêcher Denver de recoller.

Le pivot a d’ailleurs terminé avec son plus haut total de points cette saison. Il a aussi capté 12 rebonds pour calmer Nikola Jokic (16 pts). Les Nuggets étaient privés de nombreux cadres comme Jamal Murray, Gary Harris ou Paul Millsap, tous blessés.

Le match : Sacramento se rapproche des playoffs

On s’y est habitué mais ça n’en reste pas moins une surprise à l’échelle de la saison : les Kings sont vraiment dans le coup. Et ils seront sans doute dans la course aux playoffs jusqu’au bout. Improbable pour une équipe qui a aussi longtemps squatté les profondeurs du classement à l’Ouest. Cette nuit, les jeunes joueurs de Dave Joerger sont venus à bout des Spurs (127-112).

Avec toujours leur style de jeu caractéristique : du basket rapide et beaucoup de paniers marqués. Le rookie Marvin Bagley III a compilé 24 points et 12 rebonds. De’Aaron Fox a ajouté 20 points et 6 passes. De quoi offrir une belle victoire à Sacramento, juste après un autre succès de marque contre Philadelphie. Les Californiens sont neuvièmes à l’Ouest, mais ils ne sont plus qu’à une victoire des Clippers, huitièmes.

Les Français : Okobo discret

Aligné pendant 18 minutes contre Houston, Elie Okobo a posté 2 points, 2 rebonds et 3 passes. Ian Mahinmi a inscrit 5 pts avec Washington contre Atlanta.

Tous les scores

Pistons – Nuggets : 129-103

Wizards – Hawks : 129-137

Nets – Bucks : 94-113

Pelicans – Pacers : 107-109

Suns – Rockets : 110-118

Kings – Spurs : 127-112