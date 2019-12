Sans Doncic, Dallas fait tomber Milwaukee malgré un très grand Giannis

Le match : Les Mavericks stoppent les Bucks

Il y avait très peu de raisons de croire aux chances des Mavericks, opposés aux Bucks. D’une, ils jouaient sans leur prodige Luka Doncic, blessé à la cheville et forfait pour au moins deux semaines. De deux, ils se déplaçaient à Milwaukee pour y affronter les Bucks, l’une des deux meilleures équipes de la NBA. Surtout que Giannis Antetokounmpo, le MVP en titre, et ses coéquipiers étaient en pleine bourre : 18 victoires de suite avant d’affronter les Texans. Une série stoppée nette avec cette victoire de Dallas, 120 à 116 !

Sans Doncic, Kristaps Porzingis et Seth Curry ont pris les commandes de l’attaque. Ils ont inscrit 26 points chacun et ils ont mis leur équipe sur les bons rails dès le premier quart temps (36-22). Les Bucks ont cavalé après le score toute la partie, sous l’impulsion de leur superstar. Antetokounmpo a compilé 48 points et 14 rebonds mais il était plutôt esseulé. Eric Bledsoe, lui aussi blessé, manquait à l’appel et ça s’est senti du côté de Milwaukee. Ce succès est très encourageant pour les Mavericks. Ils vont devoir surfer sur ce résultat lors des prochains matches à venir contre Boston, Philadelphie et Toronto.

Le joueur : Chris Paul éclipse Zach LaVine

Le Thunder se dirigeait droit vers une défaite cette nuit. En effet, Oklahoma City comptait 19 points de retard à la mi-temps. Mais Chris Paul, vétéran débarqué à l’intersaison dans le cadre du transfert de Russell Westbrook vers Houston, a tenu à ce que ses jeunes coéquipiers restent concentrés. Il les a remobilisés. Puis il a mené son équipe à la victoire contre Chicago (109-106). Les Bulls se sont donc inclinés malgré 39 points de Zach LaVine. Ils sont tombés devant un excellent CP3, auteur de 30 points, 10 rebonds et 8 passes. Le meneur vétéran a aussi planté 5 paniers primés dans le quatrième quart temps.

La performance : Houston réussit la plus large remontée de son Histoire !

Soirée frissons et records pour les Rockets. Menés de 25 points en cours de partie par les Spurs, ils ont réussi à l’emporter à l’arrivée (109-107). C’est la première fois qu’une équipe de Houston remonte un handicap aussi important. Les Texans doivent leur succès à Russell Westbrook, auteur de 31 points, mais aussi à James Harden. Le MVP 2018 a été très discret en première mi-temps (4 sur 17 aux tirs avant la pause) mais il s’est repris en deuxième pour finir avec 28 pions, 8 rebonds et 7 passes au compteur.

Le trio : 80 points cumulés pour Anthony, Lillard et McCollum

Les Blazers se sont tournés vers leurs trois stars pour battre les Suns sur le fil cette nuit (111-110). Damian Lillard, 27 points, a inscrit le panier pour la gagne avec la faute dans les 30 dernières secondes alors que Portland était encore mené de deux points. Il a ensuite converti le lancer-franc pour donner l’avantage aux siens. C.J. McCollum a terminé meilleur marqueur du match avec 30 points et Carmelo Anthony en a ajouté 23.

La statistique : 81%

Comme le pourcentage de réussite incroyable des Wizards lors du premier quart temps de la rencontre entre Washington et Detroit cette nuit. Les joueurs de Scott Brooks se sont lancés vers la victoire (43-31 après 12 minutes, 133-119 score final) en ne ratant quasiment aucun tir : 17 paniers en 21 tentatives. Bradley Beal a terminé avec 35 points et 10 passes.

Les Français : Ian Mahinmi continue de s’illustrer

Désormais titulaire aux Wizards, Ian Mahinmi a capté 8 rebonds en plus de ses 9 points. Une bonne performance de plus pour le pivot qui est plutôt à son aise depuis son retour de blessure. Plus tard dans la soirée, Elie Okobo a joué 14 minutes pour les Suns (6 pts, 3 rbds).

Tous les scores

Pistons – Wizards : 119-133

Raptors – Cavaliers : 133-113

Rockets – Spurs : 109-107

Grizzlies – Heat : 118-111

Bucks – Mavericks : 116-120

Thunder – Bulls : 109-106

Suns – Trail Blazers : 110-111