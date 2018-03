Un grand James Harden pour stopper les Blazers

Le match : Fin de série pour Portland

Ils en resteront donc à 13. Intraitables avec quiconque croisait leur route depuis plusieurs semaines, Damian Lillard et ses coéquipiers ont fini par tomber. Mais pas devant n’importe qui. Leur série a été stoppée nette par l’équipe la plus à même de prendre le dessus sur n’importe quelle formation : les Rockets. Presque logique, tant Houston domine son sujet depuis le début de la saison. Et encore, les Texans ont quand même souffert avant d’écarter les Blazers sur le fil (115-111). Il a fallu, comme souvent, un grand James Harden pour faire la différence.

Sa prestation enterre peut-être pour de bon la course au MVP. Il a donc terminé avec 41 points, 13/25 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes cette nuit. Dans son sillage, les Rockets, menés à l’entame du dernier quart temps, ont su inverser la tendance dans les dernières minutes. C’était là un nouveau coup d’éclat pour le barbu, auteur d’une très grande campagne. Peut-être le dernier de la saison régulière. La première place est quasiment officialisée pour Houston, vainqueur de 57 des 71 matches disputés. Harden et sa bande possèdent maintenant quatre succès d’avance sur les Warriors. La superstar va pouvoir se reposer un petit peu afin de reprendre des forces pour des playoffs qui s’annoncent dantesques à l’Ouest.

L’exploit : Les Celtics ont remonté 6 points en 24 secondes !

Même sans Kyrie Irving, Boston reste l’équipe la plus imprévisible dans les derniers instants d’une rencontre. Des matches arrachés dans les dernières secondes, les Celtics en ont gagné un paquet ! Déjà cinq cette saison. Six en comptant le dernier exploit en date cette nuit. Leur probabilité de l’emporter n’était que de 0,6% à 24,7 secondes de la sirène. En effet, Russell Westbrook venait de donner six points d’avance au Thunder après avoir inscrit ses deux lancers francs (98-92).

L’impensable s’est alors produit. Jayson Tatum a débordé Steven Adams, qui l’empêchait de tirer à trois points, pour aller marquer près du panier malgré le retour de Corey Brewer. Les Celtics ont alors fait faute immédiatement après la remise en jeu. Westbrook est repassé sur la ligne. Il n’a cette fois-ci converti qu’une seule de ses deux tentatives. C’est à ce moment-là que les joueurs de Brad Stevens ont été malins. Plutôt que de prendre un temps mort, le coach les a laissé prendre des décisions. Terry Rozier a ainsi remonté la balle en deux temps, trois mouvements avant de planter un trois points pour réduire l’écart à deux longueurs. Boston a encore fait faute et c’était au tour de Carmelo Anthony de prendre place sur la ligne réparatrice. Il s’est complètement raté. Un tir trop court, l’autre trop long. Et voilà que Tatum (23 points, 11 rebonds) et les siens pouvaient se mettre à rêver.

Boston a utilisé son dernier temps mort. Il restait encore 7 secondes au chrono. OKC a plutôt bien défendu l’action mais Marcus Morris, servi après quelques combinaisons ratés, a finalement crucifié le Thunder devant plusieurs défenseurs. Game over (99-100).

Le joueur : Record en carrière pour Dennis Schroder

Comme Portland, Utah a aussi mis fin à sa série de victoires cette nuit. Le Jazz affrontait pourtant l’une des plus mauvaises équipes de la ligue. Les Hawks, avant derniers à l’Est. Mais Rudy Gobert (15 pts, 16 rbds) et les siens sont tombés sur un Dennis Schroder des grands soirs. L’Allemand n’avait jamais aussi bien joué en NBA. Le meneur a pris feu, traçant sa route vers le panier à de nombreuses reprises devant l’une des meilleures défenses du championnat. 41 points, 5 rebonds et 7 passes à l’arrivée. Un carton histoire de rappeler qu’il a du talent, et ce même s’il joue pour l’un des cancres de la ligue.

Tous les scores

Magic – Raptors : 86-93

Timberwolves – Clippers : 123-109

Pelicans – Mavericks : 115-105

Celtics – Thunder : 100-99

Jazz – Hawks : 94-99

Suns – Pistons : 88-115

Trail Blazers – Rockets : 111-115