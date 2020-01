Un Ingram gigantesque stoppe le Jazz

Le match : New Orleans renverse Utah grâce à Ingram

Le Jazz est la meilleure équipe de la ligue en ce moment – 10 victoires de suite – et les Pelicans ont été obligé de sortir le très grand jeu pour venir à bout de la franchise de Salt Lake City (138-132). Brandon Ingram s’est surpassé. Le jeune ailier a établi son nouveau record en carrière en inscrivant 49 points ! Une rencontre sensationnelle. Déjà parce qu’elle a été serrée tout du long entre deux équipes qui étaient tournés vers l’attaque ce soir-là. Ingram pensait avoir donné la victoire aux siens grâce à un panier fantastique inscrit à deux petits dixièmes du buzzer final. 122-121 pour NO et deux dixièmes à jouer !

Cependant, l’inexpérimenté Jaxson Hayes a eu le malheur de faire faute sur Rudy Gobert lors de l’ultime remise en jeu. Le pivot français avait alors deux lancers pour la gagne. Il a raté le premier. Mais il a mis le second pour arracher la prolongation. Utah a pris le large au début du temps supplémentaire. Donovan Mitchell, 46 points, a installé les siens au contrôle : 132-127. Et les Pelicans n’ont pas lâché. Ils sont revenus puis sont repassés devant, en profitant notamment de la maladresse de Mitchell. Au final, une victoire à l’arraché. Mais quelle victoire. Quel match ! Et une fin de série pour Utah.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo écœure les Celtics

Milwaukee contre Boston. Le choc de la soirée entre deux des meilleures équipes de la Conférence Est. En inscrivant le premier panier du match, Giannis Antetokounmpo a donné le ton d’entrée. Les Bucks n’ont jamais été menés. Jamais. Ils ont gagné de peu, pourtant, 128 à 123. Ils avaient d’abord pris jusqu’à 27 points d’avance mais ils ont subi le retour héroïque des Celtics de Kemba Walker (40 points) dans le dernier quart temps. Mais le MVP était juste trop fort pour être battu. 32 points, 17 rebonds et 7 passes décisives pour le Grec. Une performance XXL pour mener la franchise à une cinquième victoire de suite.

La performance : Deandre Ayton affole les compteurs

Les Suns étaient de passage à New York hier soir. L’occasion de décrocher une victoire facile contre les Knicks (121-98). Au cœur de ce succès, le double-double de mammouth de Deandre Ayton. Le jeune pivot a compilé 26 points et 21 rebonds (nouveau record en carrière).

Les Français : Rudy Gobert toujours en double-double

Ce n’est pas la nuit la plus glorieuse pour les tricolores. Rudy Gobert a été productif (17 points, 14 rebonds) mais il a manqué un lancer décisif qui aurait pu donner la victoire au Jazz. Il s’est tout de même rattrapé en arrachant la prolongation. Frank Ntilikina et Elie Okobo se retrouvaient à New York et les deux meneurs ont été discrets : 2 points pour le premier, 3 pour le second. Evan Fournier a marqué 15 points lors de la défaite du Magic contre les Clippers.

Tous les scores

New York - Phoenix : 98-121

Milwaukee - Boston : 128-123

New Orleans - Utah : 138-132 ap

Golden State - Denver : 131-134 ap

LA Clippers - Orlando : 122-95