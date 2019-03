Atlanta Hawks : A 42 ans, Carter est prêt à jouer une saison de plus

Vince Carter a encore les crocs. A 42 ans, l'ailier des Hawks d'Atlanta a fait savoir qu'il pourrait disputer sa dernière saison NBA lors de l'exercice 2019-2020. Il s'agirait alors de sa 22e saison au sein de la Grande Ligue. "Je pense que je pourrais continuer une année de plus", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision ESPN.

"A chaque fin de la saison, je regarde comment je me sens physiquement et si le téléphone continue de sonner avec des équipes qui me font part de leur intérêt, c'est toujours bon signe", a poursuivi Carter, drafté en 1998.

"Moi, je pense que je peux encore donner une saison de plus, on verra bien ce qu'il va se passer", a ajouté l'arrière, toujours considéré comme l'un des meilleurs "dunkers" du Championnat NBA.

22 saisons, un record

Carter dispute la saison 2018-19 sous le maillot d'Atlanta et tourne à une moyenne de 7,1 points par match avec un temps de jeu moyen de 16,6 minutes.

S'il dispute une 22e saison, il deviendra le joueur ayant eu la plus grande longévité en NBA, un titre qu'il co-détient pour le moment avec Dirk Nowitzki (Dallas), qui pourrait lui aussi repartir pour une saison, soit mieux que Robert Parish, Kevin Willis et Kevin Garnett.

Vince Carter a déjà évolué dans huit équipes NBA différentes, notamment à Toronto de 1998 à 2005 et New Jersey (devenu Brooklyn) de 2005 à 2009.