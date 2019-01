Lakers : Rondo de retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour les fans des Lakers. Rajon Rondo va bientôt faire son retour à l’entraînement et suppléer Lonzo Ball à la mène. Le meneur de jeu de 32 ans n'est plus apparu sur les parquets NBA depuis le 25 décembre et le match remporté face à Golden State (127-101) durant lequel il a été victime d'une entorse d'un doigt. Il n'a disputé que 14 matches cette saison après avoir été suspendu trois rencontres pour s'être battu avec le meneur de Houston, Chris Paul, et s'être fracturé la main droite fin novembre.

Une absence conjuguée à celle de LeBron James qui a handicapé les Lakers

La blessure de Rondo a coïncidé avec celle de LeBron James, qui s'est blessé durant le même match aux adducteurs et qui n'a plus joué depuis. "King James" doit faire son retour à l'entraînement en début de semaine prochaine, a annoncé son équipe jeudi. "Il est dans de bonnes dispositions, il va passer un nouveau test (samedi) et je pense que les nouvelles vont être bonnes", a indiqué son entraîneur Luke Walton.

James, 34 ans, a manqué douze rencontres et sera indisponible pour le match contre Houston samedi. S'il devait déclarer forfait aussi pour celui contre Golden State lundi, ce qui semble probable, il aura manqué 14 matches, soit sa plus longue absence en seize saisons en NBA. Les Lakers, qui restent sur une convaincante victoire à Oklahoma City (138-128 a.p.) jeudi, ont perdu sept de leurs douze matches disputés sans James ni Rondo. Ils sont 9e de la conférence Ouest (25 v-21 d).