NBA : Alexis Ajinça sans équipe après un échange Pelicans - Clippers

Ajinça, 30 ans, a été inclu dans un échange entre les Pélicans et les Clippers qui ont de leur côté cédé Wes Johnson. Les Clippers ont officialisé l'opération lundi soir et indiqué qu'ils ne conservaient pas Ajinça qui doit retrouver une équipe alors que la saison 2018-19 vient de débuter.

Il reste sur deux saisons marquées par des blessures aux genoux et n'a joué que 39 matches depuis 2016. Passé par Charlotte (2008-10), Dallas et Toronto (2010-11), Ajinça était alors reparti en France, avant de retrouver une équipe en 2013 avec La Nouvelle-Orléans. Il affiche des moyennes de 5,3 points et 3,9 rebonds par match depuis ses débuts en NBA.