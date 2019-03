LeBron James : "À moins d'être blessé, je ne rate aucun match"

Non, LeBron James ne pas va réduire son temps de jeu pour le reste de la saison avec les Los Angeles Lakers. Et peu importe s'ils vont rater les playoffs. "À moins d'être blessé, je ne rate aucun match", a assuré James à ESPN, ajoutant que toute tentative de limiter son temps de jeu impliquerait "beaucoup de conviction" de la part du staff des Lakers.

La franchise de Los Angeles pointe à la 10e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 30 victoires et 34 défaites, à deux longueurs des San Antonio Spurs (36-29), dernière équipe virtuellement qualifiée pour les playoffs. Avec neuf défaites lors des douze derniers matches, les Lakers de James ont quasiment fait une croix sur leurs espoirs de playoffs. Des résultats qui ont conduit certains à se demander si les Lakers ne seraient pas mieux servis s'ils reposaient James, 34 ans, en vue de la saison venir.

"Cette conversation n'a pas eu lieu mais je suis sûr qu'elle peut avoir lieu bientôt", a dit James à ESPN. "Vous regardez les matches qu'il reste, vous regardez les pourcentages (de victoires, NDLR), vous voyez ce qui est le plus logique pour moi mais aussi pour l'équipe", a ajouté 'The Chosen One', absent pendant six semaines cette saison en raison d'une blessure à l'aine.

Quadruple MVP (2009, 2010, 2012, 2013), triple champion NBA (2012, 2013, 2016), LeBron James a rejoint cet été les Lakers, une franchise légendaire, auréolé de seize bagues de champion mais qui n'a plus atteint les play-offs depuis six ans.