NBA - La reprise sous la forme d'un tournoi regroupant 22 équipes à Disney World, en Floride, à partir du 31 juillet prochain pourrait être officialisée jeudi selon les informations d'ESPN. LA NBA aurait défini un format particulier pour que la saison puisse aller à son terme. Avec notamment l'éventualité d'un barrage pour la huitième place de chaque conférence.

Il ne manque plus que l'officialisation. Mais tout indique que la saison 2019-20 de NBA ira bel et bien à son terme. En attendant la validation définitive de la reprise jeudi, le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski en a révélé les contours mercredi. Selon le journaliste d'ESPN, on retrouverait 22 équipes sur le site de Disney Wolrd en Floride à partir du 31 juillet, dans des conditions de quarantaine et pour des matches à huis clos. Elles vont disputer huit matches de saison régulière afin de définir le classement pour disputer les play-offs qui devront être bouclés le 12 octobre prochain au plus tard.

Parmi ces 22 équipes, il y aurait les 16 actuellement en position de se qualifier pour les play-offs, c’est-à-dire les huit premiers de chaque conférence : Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn et Orlando à l'Est, et les LA Lakers, les LA Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas et Memphis à l'Ouest. Derrière ces 16 équipes, les six formations comptant au maximum six victoires de retard sur le 8e de chaque conférence ont été retenues pour les accompagner : Portland, New Orleans, Sacramento, Phoenix, San Antonio et Washington. Pour Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State, la saison est terminée.

Un éventuel barrage pour la 8e place

Pour l'attribution de la huitième place qualificative pour les play-offs dans chaque conférence, cela se corse un peu. Si le huitième du classement après les huit derniers matches de saison régulière totalise au moins quatre victoires d'avance sur le neuvième, il se qualifie automatiquement pour la phase finale. En revanche, si l'écart est de moins de quatre victoires, les deux formations s'affrontent dans un barrage sur un ou deux matches selon les conditions suivantes :

Si le huitième remporte le premier match, il se qualifie directement pour les play-offs.

Si le huitième perd le premier match mais remporte le second, il se qualifie pour les play-offs.

Si le huitième perd les deux matches, le neuvième se qualifie pour les play-offs.

L'officialisation de ce format de reprise est attendue jeudi à 12h30 (18h30, heure française), au terme d'une réunion décisive entre Adam Silver, le Commissioner de la NBA, et les membres du Board de la Ligue nord-américaine. Elle se fera sous forme d'un vote et doit être validée par 75% des 30 équipes de la NBA. C'est le dernier pas à franchir pour que le retour de la NBA devienne une réalité.

