All-Star Game : Gros carton de Doncic et Giannis chez les fans

C’est une tradition du début d’année qui fait toujours couler beaucoup d’encre. Ce jeudi, la NBA a dévoilé les premiers résultats du vote des fans en vue du All-Star Game 2020 de Chicago le 16 février prochain. Les chiffres ne laissent pas de doute : Luka Doncic est bien la nouvelle coqueluche de la Ligue.

La star des Mavericks, désigné meilleur rookie (débutant) de la Ligue la saison dernière, réussit la performance de devancer d'un souffle Giannis Antetokounmpo, l'ailier fort des Milwaukee Bucks et MVP (meilleur joueur NBA) de la saison écoulée : il recueille 1.073.957 voix, soit 599 de plus que le Grec d'origine nigériane. LeBron James, quintuple "MVP", star des Los Angeles Lakers, pointe en troisième position avec 1.020.851 voix.

Doncic devance même assez nettement James Harden (750 000 votes environ) à l’Ouest. Chez les intérieurs, il faut évidemment se tourner vers Los Angeles puisque Anthony Davis (Lakers) et le duo Kawhi Leonard-Paul Georges (Clippers) suivent LeBron.

A noter cependant que certains fans ont pesé de tout leur poids pour faire apparaître certains joueurs. Ainsi, Alex Caruso (Lakers) se retrouve dans le Top 10 à l’Ouest devant Devin Booker (Phoenix) ou Ja Morant (Memphis)… Même topo pour l’attraction Tacko Fall (Boston), sixième des intérieurs à l’Est qui n’a joué que… trois matches cette saison.

La liste des titulaires connue le 23 janvier

Le vote du public prendra fin le 20 janvier. Il pèse pour 50% dans le choix final des dix joueurs (5 par Conférence, EST et Ouest) dont les deux capitaines. La liste de ces titulaires amenés à former les deux Cinq de départ sera annoncé le 23 janvier à l'issue des votes des joueurs, qui comptent pour 25%, et de celui d'un panel de journalistes spécialisés, qui compte également pour 25%. L'identité des remplaçants, choisis, eux, par les entraîneurs, sera connue plus tard, le 30 janvier.

Selon une nouvelle formule lancée en 2018, le All Star Game oppose désormais deux équipes sans considération de l'appartenance aux conférences Ouest et Est, formées par les deux joueurs, un à l'Est, un à l'Ouest, ayant reçu le plus de votes et désignés capitaines.