Le match : Comeback héroïque des Lakers contre les Bulls

Rien ne ralentit Los Angeles en ce moment. Pas même un déficit de 19 points à l’extérieur. Largement menés à l’entame du quatrième quart temps, les Lakers ont attaqué la dernière période avec un 16-0 pour finalement ensuite l’emporter sur le fil (112-118). LeBron James a été l’un des grands artisans de cette victoire. Le King a compilé son troisième triple-double consécutif ! Encore 30 points avec 10 rebonds et 11 passes décisives. Une nouvelle performance majuscule.

Mais malgré sa domination, ce n’est pas lui qui était sur le parquet quand les Californiens ont fait la différence au début du dernier quart temps. Ce sont plutôt les remplaçants qui ont fait la différence. Par exemple Kyle Kuzma, auteur de 11 de ses 15 points à ce moment-là. Mais aussi Quinn Cook (17 pts) et le précieux Dwight Howard. Avec ce succès, le sixième de suite, L.A. conforte sa première place en NBA.

Le joueur : Gordon Hayward, la star est de retour

Deux ans après sa blessure terrible à la cheville – qui l’a forcé à rester éloigné des parquets pendant toute la saison 2017-2018 – Gordon Hayward se rapproche peu à peu de son meilleur niveau. Il a d’ailleurs égalé son record de points en carrière cette nuit, 39 points pour porter les Celtics vainqueurs sur le fil contre les Cavaliers (119-113). L’ancien All-Star, à l’époque où il jouait pour le Jazz d'Utah, a frôlé la perfection en convertissant 17 de ses 20 tentatives. Il n’a pas manqué un seul des tirs qu’il a pris à l’intérieur de l’arc pour un hallucinant 16/16 à deux-points ! Une démonstration d’adresse pour éviter à Boston une défaite face à un adversaire plus modeste.

C’est d’ailleurs encore Hayward qui a capté un rebond sur un raté de Kemba Walker à 22 secondes de la fin pour ensuite remettre la balle dans le cercle, mettant du même coup les siens à l’abri d’un retour de Cleveland. Cette performance confirme le retour en forme du joueur de 29 ans, auteur d’une saison très moyenne après un an d’absence l’an dernier. Il devrait continuer à monter en puissance au fur et à mesure des matches et c’est tout bon pour les Celtics, désormais à hauteur des Sixers en tête de l'Est.

La performance : Trae Young fait danser les Spurs

Revenu après quelques jours d’absence en raison d’une blessure à la cheville, Trae Young n’a pas perdu de temps. Il a pris les Hawks sur ses épaules – surtout en l’absence de John Collins, suspendu 25 matches pour dopage – pour battre les Spurs cette nuit (108-100). Le jeune meneur a eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en route avant de faire exploser la défense adverse au retour des vestiaires. Il a inscrit 28 de ses 29 points après la pause dont 16 dans le quatrième quart temps. C’est à ce moment-là qu’Atlanta a fait la différence. Les Texans menaient pourtant encore de huit points à l’entame du dernier quart temps mais ils ont pris l’eau face à Young. Ce dernier a aussi distribué 13 passes décisives dont certaines très spectaculaires. Sacré joueur.

La surprise : Record en carrière pour Devonte Graham

Discret lors de sa saison rookie, Devonte Graham affole les compteurs pour sa deuxième année en NBA. Le joueur de 24 ans a marqué 35 points, le record de sa jeune carrière, pour mener Charlotte à la victoire contre Indiana (122-120 après prolongation) cette nuit. Le tout en sortant du banc. Il n’a pas seulement été prolifique, il a aussi été décisif. Ce sont ses deux lancers-francs en fin de match qui ont scellé le succès des siens. Avec ce carton, Graham compile désormais plus de 17 points et 6 passes de moyenne. Les Hornets restent d’ailleurs sur trois victoires consécutives et affichent un bilan légèrement positif (4-3) après deux semaines de compétition. C’est mieux que prévu. Les Pacers, à l’inverse, sont décevants malgré un Malcolm Brogdon bien en jambes et encore auteur de 31 points et 8 passes cette nuit.

Les Français : Jour sans adresse pour Evan Fournier

En panne de réussite, Evan Fournier a terminé avec 4 points, 5 rebonds et 2 interceptions. Il a manqué ses 7 tentatives. Et son équipe d’Orlando s’est inclinée contre Oklahoma City (94-102).

Tous les scores

Hornets - Pacers : 122-120

Cavaliers - Celtics : 113-119

Hawks - Spurs : 108-100

Bulls - Lakers : 112-118

Thunder - Magic : 102-94

Nuggets - Heat : 109-89