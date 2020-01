Entre la NBA et Paris, l'histoire ira au-delà d'une soirée. Après le match organisé vendredi soir à Bercy entre Charlotte et Milwaukee, une autre rencontre de NBA aura lieu à Paris dans un an. C'est ce qu'a confirmé son patron Adam Silver, ce jeudi à l'Equipe. "Nous jouerons à Paris en janvier 2021, a-t-il notamment déclaré. Même si nous n'avons pas encore planifié ce match, il suscite déjà de l'intérêt."

Dans la lignée de son prédécesseur David Stern, décédé début janvier à l'âge de 77 ans, Adam Silver veut continuer à exporter la NBA partout dans le monde pour obtenir des retombées sur le plan économique. Actuellement, la France semble être sa cible privilégiée. "Nous sommes en discussions avec plusieurs équipes, nous avons beaucoup de demandes car bon nombre d'entre elles sont intéressées", a assuré le patron de la NBA.

Vidéo - NBA - Batum : ''Jouer en France, une petite fierté'' 01:48

Orlando ou Utah, où évoluent respectivement l'ex-joueur de Nanterre Evan Fournier et l'ancien Choletais Rudy Gobert, pourraient être les heureux élus. "Ça fait clairement partie des critères qu'on regarde que ce fait de ramener un joueur Français chez lui, mais c'est un facteur parmi d'autres", a souligné Adam Silver. "En tant que joueur non américain, jouer un match de NBA dans son propre pays, c'est assez particulier", a notamment souligné mercredi Nicolas Batum. Bonne nouvelle pour les joueurs tricolores : la tradition pourrait se perpétuer.