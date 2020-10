"Je vais mettre un terme à ma carrière. J'ai pris le temps, j'y ai réfléchi avec mon agent, ma famille, mon entourage. Aujourd'hui je suis là pour l'annoncer, je prends ma retraite". Kévin Séraphin, dans un entretien accordé au site spécialisé First Team, n'aurait pas pu être plus explicite.

L'intérieur français de 30 ans évoque une retraite "un peu forcée" en raison de nombreuses blessures aux genoux. "Au bout d'un moment, je me suis dit qu'avec les genoux ça devenait compliqué et le but ce n'est pas de finir en chaise roulante. Ça a été une longue réflexion", a précisé Kévin Séraphin. En décembre 2019, alors qu'il n'avait pas été prolongé par Barcelone, l'ancien international français avait indiqué à L'Équipe mettre sa carrière "entre parenthèses" pour la saison 2019/20.