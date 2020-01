C'est le capitaine James qui régale contre les Nets

Le joueur : LeBron James voit triple

Même à 35 ans, LeBron James reste plus populaire que les jeunes superstars NBA. Le King a terminé en tête des votes de la Conférence Ouest pour le prochain All-Star Game, coiffant au poteau le jeune prodige Luka Doncic. Il sera donc capitaine, une fois de plus, pour la rencontre d’exhibition. Mais en attendant, le quadruple MVP a des matches à gagner avec les Lakers. Mission accomplie cette nuit avec un nouveau succès (128-113), contre les Nets de son ancien coéquipier Kyrie Irving. James a été au cœur de cette victoire en compilant 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Les Angelenos ont notamment fait la différence derrière l’arc (19 tirs primés inscrits, leur meilleure performance de la saison). Quatre paniers à trois-points plantés à cheval sur le troisième et le quatrième quart temps ont eu raison de leurs adversaires du soir. Anthony Davis et Kyle Kuzma ont marqué 16 points chacun, tandis que Danny Green et Dwight Howard en ajoutaient 14. Les Lakers sont toujours solidement installés à la première place à l’Ouest.

La performance : Damian Lillard enchaîne mais son équipe ne suit pas

Encore un carton de Damian Lillard. Déjà auteur de 61 points, son record, lundi soir lors du Martin Luther King Day, le meneur de Portland a claqué 47 pions contre Dallas cette nuit. Mais les Blazers ont quand même perdu le match. Le nouvel arrivant Trevor Ariza a marqué 21 points mais le reste de l’équipe a manqué d’adresse et de rigueur défensive. Du coup, les Mavericks se sont imposés (133-125) en misant sur leur collectif : 7 joueurs à 10 points ou plus. Dont 27 points, 6 rebonds et 9 passes pour leur jeune superstar Luka Doncic.

Les Français : Ian Mahinmi fait une très belle saison

Encore une fois titulaire avec les Wizards, Ian Mahinmi a posté 7 points et autant de rebonds en 28 minutes lors de la victoire contre les Cavaliers (124-112). Timothé Luwawu-Cabarrot n’a joué que 4 minutes avec les Nets et il n’a pas marqué.

Le panier : Anthony Davis... acrobatique

Un cercle sur lui-même, quelques pas élagants et un tir balancé du milieu du terrain. C'était élégant. Et évidemment refusé.

Tous les scores

Cavaliers - Wizards : 112-124

Nets - Lakers : 113-128

Trail Blazers - Mavericks : 125-133