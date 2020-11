Très attendue, l’ouverture du marché des transferts a démarré tambour battant. Ce lundi, les insiders américains, Adrian Wojnarowski et Shams Charania en tête, ont annoncé le transfert de Chris Paul vers Phoenix. Le Thunder récupère Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome Jalen Lecque ainsi qu’un premier tour de draft 2022 dans l’opération.

Arrivé il y a un an dans l’Oklahoma, Chris Paul quitte donc déjà le Thunder, après un an seulement. Une année certes, mais qui a permis au Point God de déjouer tous les pronostics en emmenant le Thunder une nouvelle fois en playoffs. A 35 ans, le meneur va donc connaître sa cinquième franchise depuis son arrivée dans la ligue en 2005. Pour le plus grand bonheur des Suns, assurément.