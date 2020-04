Contenu, analyses, informations : la NBA et Microsoft deviennent partenaires

La NBA et Microsoft deviennent alliés. L'objectif ? La création d'une plateforme d'intelligence artificielle pour les fans. Cet accord, qui inclut également les ligues féminine (WNBA) et de développement (G-League), prendra effet à partir de la saison 2020-21. "Ce partenariat avec Microsoft contribuera à redéfinir la façon dont nos fans vivent le basket et la NBA", a déclaré le patron l'instance, Adam Silver, dans un communiqué.

"Notre objectif est de créer du contenu personnalisé qui permettra à nos fans - qu'ils se trouvent dans les murs d'une enceinte NBA ou en train de regarder une rencontre quelque soit leur emplacement dans le monde - de s'immerger dans tous les aspects du jeu et de s'engager personnellement avec nos équipes et nos joueurs", a-t-il ajouté. "Cette nouvelle plateforme innovante directe utilisera notamment l'intelligence artificielle pour fournir une multitude d'offres de contenu, plus d'informations et d'analyses que jamais", décrit le communiqué de la NBA.

"Ensemble, nous rapprocherons les fans et leurs joueurs favoris avec de nouvelles expériences personnalisées optimisées dans le service de cloud de Microsoft Azure", a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella. La saison NBA est suspendue jusqu'à nouvel ordre depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus.