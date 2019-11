Doncic clôt un mois historique avec un carton, les Lakers continuent de faire la loi

Le joueur : Luka Doncic est d’une autre planète

En novembre, il ne fallait pas croiser Luka Doncic sur les parquets. La star de Dallas l’a encore prouvé ce samedi en clôturant un mois historique pour lui et pour la Ligue. Le Slovène de 20 ans est devenu le troisième joueur de l’histoire, après Oscar Robertson et Russell Westbrook, à finir un mois avec un triple double et 30 points de moyenne ! Pour fêter ça, il a passé ses nerfs sur Phoenix en inscrivant 42 points, record en carrière. Grâce à lui et son lieutenant Tim Hardaway Jr (26 points), Dallas s’est relancé (120-113).

Les séries : Les Lakers et les Bucks sont inarrêtables

Une deuxième star, ça change tout à LA. Avec son duo LeBron James – Anthony Davis magnifique de régularité, les Lakers ont enquillé leur dixième victoire de rang en disposant de Washington (125-103). Evidemment, les deux hommes ont terminé meilleur marqueur des Californiens (26 et 23 points). Le pivot JaVale McGee a apporté sa pierre à l'édifice avec un double-double (15 pts, 11 rbds), profitant des espaces laissés par l'une des plus mauvaises défenses de la ligue. En somme tout roule chez les Angelinos. Ça change de la saison passée…

On n'arrête plus Milwaukee non plus . Les Bucks ont signé une dixième victoire consécutive en venant à bout de Cleveland (119-110), ce qui leur permet de conforter leur leadership à l'Est. Le Grec Giannis Antetokounmpo, "MVP" (meilleur joueur) de la saison régulière 2018-2019, s'est une nouvelle fois illustré avec 33 points et 12 rebonds. Sans le "Greek Freak", décisif dans les moments importants, Milwaukee se serait peut-être fait rattraper par des Cavaliers qui ont lâché les chevaux après avoir compté 20 points de retard à l'issue des deux premiers quarts temps (67-47). Emmenée par le "rookie" Darius Garland (21 pts, 6 passes décisives), l'équipe de Cleveland est revenue à trois points (113-110) en fin de match, sans toutefois pouvoir éviter une troisième défaite d'affilée. "Nous avons fait du super boulot en creusant l'écart en première période. C'est cet écart qui nous a sauvés", a reconnu Antetokounmpo.

La performance : Trae Young prend feu

Il ne peut pas tout faire tout seul. Mais quel joueur quand même ! Trae Young a encore prouvé à ceux qui en doutaient qu’il avait les attributs des plus grands. Malgré la défaite face aux Pacers (105-104), le jeune meneur des Hawks a régalé : 49 points dont 8 trois points pour s’offrir son record en carrière.

Le rétablissement : Les Spurs étonnent

Cela semble aller un peu mieux du côté des Spurs, qui ont créé la surprise face à l'autre franchise de Los Angeles (107-97). L'équipe dirigée par Gregg Popovich, qui restait sur 10 défaites en onze matches, s'est reposée sur un trio décisif composé de LaMarcus Aldridge (17 pts), Derrick White (17 pts) et DeRozan (15 pts) pour faire la différence face au troisième de la conférence Ouest. La star des Clippers, Kawhi Leonard a compilé 19 points, 7 rebonds et 7 passes décisives mais ses équipiers ont manqué de réalisme pour repartir du Texas avec une victoire.

Le revenant : Carmelo va mieux, merci pour lui

Melo a encore beaucoup à offrir au basket. Arrivé il y a peu chez les Blazers, Anthony continue de prendre ses marques mais monte clairement en puissance. Ses 23 points ont été une bouffée d’oxygène pour les partenaires de Damian Lilard (28 points). Avec certains moves affutés qui sentent bon l’époque où il terrorisait les défenses de la Ligue.

Le Français : Gobert en mode double-double

Le pivot de l'équipe de France Rudy Gobert s'est illustré avec un double-double (13 points, 13 rbds) prenant une part active à la victoire du Jazz de l'Utah face à Memphis (103-94), derrière la performance de son coéquipier Bojan Bogdanovic (33 points). Du côté d'Orlando, Evan Fournier s'est lui aussi illustré (19 pts, 4 rbds, 6 pds) mais son équipe s'est inclinée face à Toronto.

(Avec AFP)

Tous les scores