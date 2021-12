Le duel : Durant vs Young avec KD en mode boss

Quand deux des meilleurs marqueurs de la NBA se rencontrent, ça peut faire des étincelles. Et le duel entre Kevin Durant et Trae Young n'a pas déçu de ce côté-là. Les deux ont encore porté leur équipe avec 31 points chacun. Mais si Trae Young a ajouté 10 passes décisives ou encore 7 rebonds à sa feuille de stats, Durant a démontré qu'il était le boss. S'il s'est permis un peu de trash talk avec le public ou encore quelques frictions avec Trae Young, KD a fait surtout mal avec une action clef marquée par un contre, suivi d'un rebond avant d'ajouter un panier pour calmer les Hawks à 102-105. Et ainsi guider les Nets vers un nouveau succès (105-113).

La perf : Giannis s'occupe presque de tout pour stopper les Rockets

41 points à 15 sur 19 au tir, 17 rebonds, 5 passes, 2 contres, 3 interceptions ! Voilà ce qu'on peut appeler noircir la feuille de statistiques à la perfection. Giannis Antetokounmpo a été géant vendredi soir pour permettre aux Bucks de remporter une nouvelle victoire et mettre fin à la série de sept succès des Houston Rockets.

Le craquage : Fox se manque au pire moment

De'Aaron Fox (31 pts) avait le match en main. Et il l'a donné à... Charlotte (124-123). Envoyé sur la ligne des lancers à 2.4 secondes du terme alors que Sacramento était mené d'un petit point, le meneur des Kings, qui avait pourtant réussi ses huit premiers lancers ce vendredi soir, a craqué. Il a manqué ses deux tentatives. Et a ainsi permis aux Hornets de l'emporter dans le sillage d'un joli collectif emmené par Miles Bridges (23 pts, 7 rbds, 8 pds), Kelly Oubre Jr (22 pts), Gordon Hayward (19 pts, 7 pds), Cody Martin (19 pts, 8 rbds) ou encore l'étonnant James Bouknight en sortie de banc (24 pts).

La mise au point : LeBron James fait oublier Davis

Touché au genou, Anthony Davis a dû se reposer ce vendredi. Russell Westbrook a lui connu des soirées plus prolifiques (8 pts, 9 rbds, 7 pds). Mais ce n'est pas un souci pour les Lakers car LeBron James est déchainé en ce moment. Le King a ainsi fait le show avec 33 points, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres pour se débarrasser d'OKC (95-116). Avec lui, ce n'est clairement pas la même histoire. Une stat l'illustre encore : les Lakers avaient perdu leurs deux premiers duels face au Thunder. Deux duels que LeBron n'avait pas pu jouer…

Les Bleus : Fournier et Luwawu-Cabarrot peu en vue

Ce n'était pas une grande soirée pour les Fenchies de NBA. Alors que Kilian Hayes (7 pts, 4 rbds, 6 pds en 28 minutes) n'a pu empêcher la défaite des Pistons à la Nouvelle Orléans (109-93), Evan Fournier a livré un petit match (9 pts à 4 sur 8 au tir, 2 rbds en 24 min) lors du revers des Knicks face à Toronto (90-87). De son côté, Frank Ntilikina s'est contenté de 5 minutes sans réussir à avoir un impact avec Dallas qui a chuté à Indiana (106-93) malgré les 27 points, 9 rebonds, 9 passes de Luka Doncic. Et ce n'est pas plus réjouissant pour Timothé Luwawu-Cabarrot. S'il a pris quatre rebonds et délivré une passe en 31 minutes, TLC, maladroit (0 sur 8 au tir), a lui aussi rendu une copie vierge dans la colonne des points lors du revers des Hawks alors que Theo Maledon a inscrit 5 points en 5 minutes avec OKC face aux Lakers.

Les résultats

Phoenix - Boston : 111-90

Atlanta - Brooklyn : 105-113

Toronto - New York : 90-87

Houston - Milwaukee : 114-123

Minnesota - Cleveland : 106-123

La Nouvelle-Orleans - Detroit : 109-93

Oklahoma City - LA Lakers : 95-116

Charlotte - Sacramento : 124-123

Indiana - Dallas : 106-93

