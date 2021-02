Giannis Antetokounmpo et Milwaukee ont-ils retrouvé leur vitesse de croisière ? En tout cas, les Clippers ne se permettront pas de dire le contraire. La meilleure équipe de la dernière saison régulière enchaîne à nouveau. Alors que les Clippers alternent les victoires et les défaites depuis sept rencontres, Giannis and co viennent de signer un cinquième succès en s'offrant les Californiens.