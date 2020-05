NBA - Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, Evan Fournier a raconté son confinement depuis son domicile en Floride. L'arrière du Magic en a profité pour donner son point de vue sur une éventuelle reprise de la saison.

Si l'arrêt de la Ligue 1 fait débat en France, il en est de même avec l'éventuelle reprise de la NBA aux Etats-Unis. Plusieurs options, comme la délocalisation des rencontres sur des terrains neutres, sont étudiées pour que la saison aille à son terme. Dans les colonnes du journal Le Parisien, Evan Fournier a été interrogé sur un possible retour sur les parquets. Et le Français n'est pas vraiment favorable à une reprise.

"Je pense qu'il vaudrait mieux faire une croix sur la saison", a affirmé l'arrière du Magic. Avant de préciser son propos : "Si on trouve une solution 'safe' et bien réfléchie pour qu'on puisse reprendre, on sera tous chauds ! Le simple fait de jouer un match de basket, cela nous manque tous. Mais on n'a pas non plus envie de mettre nos vies en danger, de jouer des matches qui n'ont pas d'intérêt, juste pour dire qu'on va reprendre un peu d'argent."

