Le joueur : Jimmy Butler donne la leçon aux Sixers

Il y a encore quelques mois, Jimmy Butler portrait les couleurs de Philadelphie au côté de Joel Embiid et Ben Simmons. Il a essayé de faire de son mieux pour élever cette équipe mais ça n’a pas marché et les Sixers ont été éliminés en sept manches par les Raptors, futurs champions, au second tour des playoffs 2019. Depuis, l’arrière All-Star a tracé sa route vers Miami. Hier soir, le choc entre le Heat et les Sixers lui a permis de retrouver ses anciens coéquipiers… et de les malmener.

Avec 38 points à 14 sur 20 aux tirs, il a complètement fait exploser la défense passive de Philly. Et son équipe a décroché une victoire marquante (137-108). Les Floridiens ont dominé de bout en bout et Butler s’est même permis de se reposer dans le quatrième quart temps. Goran Dragic a ajouté 24 points et le néo-All-Star Bam Adebayo a compilé 18 points, 8 rebonds et 11 passes. Joel Embiid a tenté de sauver les meubles pour les Sixers en cumulant 29 points et 12 rebonds. Cette défaite sème un peu plus le doute dans les rangs de la franchise de Pennsylvanie. Les Sixers sont sixièmes de la Conférence Est. Soit deux rangs derrière le Heat, actuellement en course pour le podium.

Le match : Les Clippers renversent les Spurs sur le fil

Gregg Popovich et ses joueurs peuvent avoir des remords après cette courte défaite contre les Clippers hier soir (105-108). Ils tenaient le match en main dès le premier quart temps avec un 39-29 passé en 12 minutes. Les Californiens sont évidemment revenus au score petit à petit, notamment grâce aux 22 points de Kawhi Leonard ou aux 19 pions de Paul George. Mais les Spurs maîtrisaient encore leur sujet avec une courte avance (102-97) à trois minutes de la fin de la partie. Deux ou trois possessions d’écart… parties en fumée en quelques instants. Menés par leurs deux stars, les Clippers ont passé un 9-0 décisif pour reprendre l’avantage et finalement s’imposer sur le fil.

La performance : Kristaps Porzingis, comme un All-Star

Avant ses blessures, Kristaps Porzingis était perçu comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la NBA. Normal pour un intérieur All-Star à plus de 20 points par match. Ça paraît si lointain parfois. Le Letton cherche encore du rythme après quasiment deux saisons blanches. Mais cette nuit, il a rappelé pourquoi il avait l’étoffe d’un grand basketteur. Ses 38 points et 12 rebonds ont mené les Mavericks à la victoire contre les Pacers (112-103). Une performance nécessaire en l’absence de Luka Doncic, touché à la cheville. KP a pris le relais, alternant tirs lointains (6 sur 13 derrière l’arc) et panier sous le cercle. Une démonstration qui ne demande qu’à être répétée, notamment en présence de Doncic, pour faire passer un cap à Dallas.

Le revanchard : Bradley Beal cartonne dans la défaite

C’est un symbole des Wizards et de Bradley Beal. L’arrière, très talentueux, n’a pas été pris pour le prochain All-Star Game et il a estimé son absence injuste. Alors, depuis, il se venge sur les défenses adverses. Encore 43 points et 6 passes à mettre à son actif cette nuit. Sauf que… ce sont les Warriors qui ont gagné la partie (125-117). Plus collectifs, les hommes de Steve Kerr ont su faire la différence contre le soliste de Washington. Et il est là, le symbole. Beal flambe, mais en vain. Avec un bilan plus flatteur, il aurait sans doute été All-Star cette année encore.

Les Français : Evan Fournier en leader

Orlando avait besoin de gagner hier soir. La franchise floridienne restait sur cinq défaites consécutives. Une série stoppée avec un succès contre Charlotte (112-100). Evan Fournier a contribué à cette victoire en inscrivant 17 points à 7 sur 14 aux tirs. Son compatriote Nicolas Batum, membre des Hornets, a encore une fois été mis à l’écart : 0 minutes de jeu, coincé sur le banc tout du long. Frank Ntilikina était déjà plus en vue cette nuit. Le meneur remplaçant des Knicks a passé 23 minutes sur le parquet, pour 9 points et 7 rebonds, et son équipe l’a emporté contre les Cavaliers en prolongation (139-134). Autre meneur, Elie Okobo, auteur de 5 points et 5 passes en sortie de banc. Ses Suns ont cependant perdu contre les Nets (97-119). Défaite également pour les Pistons de Sekou Doumbouya, auteur de 6 points et 7 rebonds à... 2 sur 15 aux tirs.

Tous les scores

Hornets - Magic : 100-112

Cavaliers - Knicks : 134-139

Pacers - Mavericks : 103-112

Wizards - Warriors : 117-125

Hawks - Celtics : 115-123

Nets - Suns : 119-97

Heat - Sixers : 137-106

Grizzlies - Pistons : 96-82

Clippers - Spurs : 108-105

Kings - Wolves : 113-109