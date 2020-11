Après le ligament croisé antérieur, le tendon d'Achille ? Klay Thompson joue décidément de malchance depuis un an et demi. Absent toute la saison dernière, il allait reprendre la compétition avec le début de la nouvelle saison NBA mais Adrian Wojnarowski, le journaliste d'ESPN, a révélé que l'arrière des Golden State Warriors s'était rompu le tendon d'Achille à l'entraînement. Une blessure de cette nature le mettrait sur le flanc pour de longs mois encore.

Pour cette nouvelle saison, avec le retour de leur duo d'arrières, les Californiens espéraient bien reprendre leur marche en avant, eux qui ont remporté trois titres en 2015, 20017 et 2018. Avec Klay Thompson absent, les espoirs de sacre s'envolent pour la bande à Curry. Le génial meneur retrouvera-t-il d'ailleurs le goût du titre ? A 32 ans, il commence à approcher de la fin de carrière et quand son acolyte reviendra, forcément diminué, il en aura 33. Et si c'était déjà la fin de la dynastie Warriors ?