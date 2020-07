NBA - Une enquête est menée sur les activités du meneur des Clippers Lou Williams, que la NBA a autorisé à quitter la bulle de Disney World jeudi pour assister à un enterrement, mais qu'elle soupçonne d'être aussi allé dans un strip-club, rapporte samedi ESPN.

Connaître le parcours et les lieux fréquentés par Lou Williams durant son court séjour à Atlanta, pour mieux déterminer la durée de quarantaine qu'il doit observer depuis son retour samedi : voilà le but de l'enquête ouverte par la NBA au sujet du meneur des Clippers. Selon le média télévisé, Williams a été photographié jeudi soir dans un établissement de la ville de Géorgie. Un cliché où on le voit masqué, un verre à la main, que le rappeur Jack Harlow a diffusé sur son compte Instagram puis supprimé.

Vendredi, le meneur de 33 ans a tweeté un message, "Long Live Pops" (Longue vie à Pops) s'adressant au défunt nommé Paul G. Williams, identifié par ESPN comme le père d'un de ses amis. Toujours selon ESPN, à son retour à Disney World, il a reconnu auprès des enquêteurs de la NBA être allé dîner au Magic City après avoir assisté aux funérailles. Selon les protocoles mis en place par la Ligue, tout joueur quittant la bulle doit se faire tester quotidiennement pour le Covid-19. Si Williams a respecté cette consigne, il devra observer quatre jours d'isolement dans sa chambre avant de pouvoir renouer avec l'encadrement des Clippers et ses coéquipiers.

Lou Williams Crédit: Getty Images

Cette période de quarantaine peut toutefois être prolongée jusqu'à 10 jours voire deux semaines, selon les circonstances de l'absence et les recommandations des médecins spécialistes. "Je ne peux pas dire grand chose sur son voyage. Je n'étais pas avec lui", a déclaré, visiblement agacé, l'entraîneur Doc Rivers avant le match amical remporté samedi soir contre Washington. "De toute évidence, ces (photos) sont sorties, et c'est quelque chose que nous n'aimons évidemment pas voir et qui ne nous plaisent pas", a-t-il assuré.

Deux autres joueurs importants de l'équipe, le pivot Montrezl Harrell et le meneur Patrick Beverley, ont également quitté le campus ces derniers jours pour des urgences familiales et ne sont toujours pas revenus. Leurs absences ont de quoi être préjudiciables avant le duel angelino qui attend les Clippers contre les Lakers jeudi pour le redémarrage de la saison.

