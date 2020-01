C'est, pour l'instant, l'évènement de l'année en NBA. Zion Williamson, le premier choix de la draft 2019, est pressenti pour faire ses premiers pas sur un parquet en saison régulière. Selon Mitch Lawrence de la radio spécialisée en NBA SiriusXM, le rookie va jouer la rencontre contre Utah, dans la nuit de jeudi à vendredi, devant son public au Smoothie King Center. A l'échauffement, Williamson impressionnait déjà cette semaine et semblait bien rétabli de sa blessure au genou.

Le produit de l'université de Duke a été victime d'une déchirure du ménisque latéral au genou droit juste avant le début de la saison régulière. Ainsi, les débuts du phénomène ont été retardés. Mais les fans des Pelicans peuvent se réjouir, ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir l'ailier s'illustrer en NBA. Et peut-être permettre à la franchise de Louisiane de se relancer dans la course aux playoffs.