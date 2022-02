Il le répète à l'envi depuis des mois, voire des années. LeBron James s'est mis en tête de ne pas arrêter sa carrière tant que son fils ne sera pas en NBA. Mais le weekend dernier lors du All-Star Game, "l'Élu" a été encore plus loin. "Ma dernière année, je la jouerai avec mon fils", a déclaré James dans un entretien accordé à The Athletic. "Où que soit Bronny, c'est là que je serai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Et à ce stade, ce n'est pas une question d'argent", a complété la star des Lakers, qui composerait alors un duo père-fils inédit. Une envie d'un père qui se comprend. Et peut se saluer. Mais qui pose aussi quelques questions sur ce que cela peut engendrer.

Ad

Quel est le niveau de Bronny James ?

NBA Nash est-il vraiment à la hauteur ? 08/02/2022 À 10:06

Depuis des années et comme d'autres enfants de stars NBA qui ont choisi de s'essayer au ballon orange, Bronny James est habitué aux lumières des feux des projecteurs. A chacun de ses matches, il y a du monde, prêt à filmer la moindre de ses actions. Et pour le moment, il assume. Âgé de 17 ans, il évolue au sein du renommé lycée de Sierra Canyon School de Los Angeles. Depuis son arrivée en 2019, Bronny a mis un peu de temps à se montrer sous son meilleur jour mais a vu sa cote remonter cette saison, du haut de son 1m91.

Après avoir longtemps été "juste" un coéquipier de certains joueurs plus âgés et avoir subi une blessure au genou en 2021, Bronny James, qui tournait ainsi à 4.1 points en 15 minutes par match pour sa première année au lycée selon ESPN, s'illustre cette saison. Et même si l'option numéro 1 de l'équipe s'appelle Amari Bailey qui est un des prospects les plus attendus aux Etats-Unis, le fils de LeBron, qui évolue arrière ou meneur, ne passe pas inaperçu. ESPN , qui lui met quatre étoiles sur cinq possibles, le classe ainsi au 43e rang de son classement pour cette catégorie d'âge. Et il serait sur les tablettes de plusieurs universités réputées, comme Kentucky, Duke, UCLA ou encore North Carolina. Mais il lui reste du temps avant de se projeter vraiment sur la NBA.

De quelle draft parle-t-on et où en sera LeBron James ?

Sauf si les règles évoluent jusque-là, Bronny James pourra être éligible pour la draft… 2024. LeBron James, qui a fêté ses 37 ans en décembre dernier, approchera alors les 40 ans. Et il sera libre de s'engager où il souhaite, sauf surprise. Son contrat avec les Lakers court en effet jusqu'à la saison 2022-2023, un exercice où il touchera plus de 44 millions de dollars. Ensuite, il pourra en toute logique signer pour une saison, avant d'attendre de savoir si son fils débarque dans la grande Ligue pour voir son dernier rêve sur des lattes se réaliser.

Bronny James, 2022 Crédit: Getty Images

Pourquoi il ne fait pas forcément un cadeau à son fils ?

Des "fils de" qui sont annoncés en NBA, il y en a beaucoup. Et certains y sont parvenus, comme les frères Curry ou Klay Thompson. Mais des fils d'une star comme LeBron James, c'est plus rare. Alors, Bronny James pourra-t-il y parvenir ? Ce n'est pas encore certain, même si nombre d'observateurs estiment qu'il peut avoir le niveau pour y évoluer. Certains analystes le placent ainsi en fin de premier tour pour la cuvée 2024. Mais jusque-là, beaucoup de choses peuvent évoluer. Et Bronny James, qui n'est pas un phénomène comme son père l'était à son âge, va devoir poursuivre sa progression. Tout en gérant la pression. La pression d'être le fils de LeBron James, ce qu'il parvient à faire relativement bien ces dernières années. Mais il devra aussi composer avec la pression que la star des Lakers vient de lui ajouter sur les épaules en annonçant clairement son désir de jouer avec lui. Et ça ne doit pas être évident tous les jours à appréhender.

Cela risque-t-il de "fausser" la draft 2024 ?

Pour répondre vraiment à cette question, il faudrait pouvoir s'offrir un petit voyage dans le futur. Histoire de connaître le niveau qu'aura LeBron James dans un peu plus de deux ans. Et le statut de son fils Bronny. Mais cela peut faire évoluer quelques positions lors de la draft 2024. Alors que LeBron James ne montre pas de signes importants de déclin et tourne toujours cette saison à 29.1 points, 7.9 rebonds et 6.5 passes de moyenne durant cet exercice, l'option de pouvoir attirer "King James" en sélectionnant son fils pourrait tenter plus d'une franchise.

Surtout si cela se présente en fin de premier tour ou au deuxième par exemple… La possibilité de pouvoir compter sur l'expérience de LeBron s'il est toujours en forme et de récupérer son impact économique risquent d'en faire saliver plus d'un. En 2018, une analyse avait en effet démontré que signer celui qui est quatre fois MVP et quatre fois champion NBA pouvait générer 65 millions de dollars de revenus à sa franchise en une année. De quoi donner envie de s'offrir le duo père-fils qui sera l'une des attractions de la saison NBA si cela se produit.

https://twitter.com/ianbegley/status/1013204045429960705

NBA A peine revenu, LeBron porte les Lakers 06/02/2022 À 05:47