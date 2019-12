Le match : Les Lakers enchaînent un deuxième succès

Même en étant maladroit (3 sur 10 aux tirs) LeBron James a trouvé un moyen pour aider son équipe à venir à bout des Mavericks cette nuit. Les Lakers l’ont emporté 108 à 95 avec notamment 13 passes décisives à l’actif du King. Avec ses caviars, il a rejoint le cercle fermé des joueurs NBA à plus de 9000 passes en carrière. Une marque qu’il a franchie dès le premier quart temps.

Anthony Davis, lui, s’est encore régalé des offrandes de son coéquipier star. L’intérieur a marqué 23 points en étant très efficace (8 sur 12 aux tirs). C’était déjà trop pour une formation de Dallas fatiguée après avoir joué la veille. Les Texans ont été menés quasiment tout au long de la rencontre. Luka Doncic a fini avec 19 points mais sans vraiment peser (5 sur 14).

Le joueur : Shai Gilgeous-Alexander continue de faire forte impression

La rencontre disputée à Toronto était comme un retour à la maison pour Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur canadien est né et il a grandi dans l’Ontario. Une soirée spéciale à laquelle il a donné encore plus de saveur en portant son Thunder à la victoire contre les Raptors, champions en titre (98-97). Non seulement le sophomore a égalé son record de points en carrière, 32, mais il a aussi inscrit le panier pour la gagne à 36 secondes de la sirène.

C’est encore lui qui captait l’ultime rebond défensif sur une dernière tentative ratée de Fred VanVleet. Une performance vraiment intéressante… même si les matches de ce niveau commencent à s’accumuler pour le jeune homme. C’était tout simplement sa troisième pointe à 32 unités au cours des cinq derniers matches ! Il enchaîne de plus en plus. Que du bonus pour sa franchise, accrochée à la septième place de la Conférence Ouest.

La performance : Lonzo Ball trouve son rythme

Doucement mais sûrement, Lonzo Ball monte en puissance au sein du collectif à la ramasse des Pelicans. Le jeune meneur est enfin débarrassé de ses blessures et il peut enchaîner les rencontres. Et donc se montrer de plus en plus à l’aise sur le parquet. Il était très adroit hier soir. Les Rockets en ont fait les frais. Privée de James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela, l’équipe de Houston s’est inclinée contre celle de New Orleans (112-127). Avec donc 27 points pour Ball.

L’ancien joueur des Lakers a fait feu de loin en plantant 7 tirs à trois-points (son record en carrière derrière l’arc) en 12 tentatives. Il a aussi ajouté 10 rebonds et 8 passes à son compteur. Un match plein.

Le rookie : Michael Porter Jr saisit l’opportunité

Phénomène des lycées américains, prospect très convoité à l’université avant de se blesser et de voir sa cote chuter, Michael Porter Jr fait un début de saison discret avec les Nuggets après une saison blanche l’an dernier. Bien que drafté en 2018, il est encore considéré comme un rookie. Et il a été titularisé pour la première fois de sa carrière cette nuit.

Il a de suite profité de cette opportunité pour compiler 19 points et 6 rebonds. Un apport qui a permis à Denver de battre Sacramento (120-115). Encourageant.

Tous les scores

Raptors - Thunder : 98-97

Grizzlies - Hornets : 117-104

Pelicans - Rockets : 127-112

Nuggets - Kings : 120-115

Lakers - Mavericks : 108-95