NBA - La saison pourrait reprendre dans des hôtels à Las Vegas. C'est en tout cas la proposition adressée par MGM Resorts International à la ligue nord-américaine, selon le New York Times ce samedi.

Une piste de reprise pour la Grande Ligue. Le groupe d'hôtellerie et de casinos MGM Resorts International a proposé à la NBA de terminer la saison, interrompue par le coronavirus, dans ses infrastructures de Las Vegas, rapporte samedi le New York Times. Selon ce projet, les joueurs, leurs familles et le personnel nécessaire demeureraient dans des zones placées en quarantaine dans des hôtels de MGM sur le Las Vegas Strip où ils pourraient disputer les matches et s'entraîner.

MGM, qui possède 13 hôtels à Las Vegas, transformerait 24 centres de convention en salles de basket. Selon la chaîne ESPN, la NBA étudie un projet similaire d'une zone de quarantaine à Orlando, en Floride, dans des hôtels et salles appartenant à Disney World.

Réouverture (partielle) de centres d'entraînement vendredi

Trente équipes seraient concernées si la NBA devait reprendre la saison régulière là où elle a été interrompue, ou 16 si la décision était prise de reprendre directement au stade des playoffs. La NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre le 11 mars.

Les présidents des trente franchises de la NBA ont unanimement "l'intention de finir la saison", a affirmé jeudi celui des San Antonio Spurs, R.C. Buford. En attendant, une première étape vers un retour très progressif au basket pourrait avoir lieu à partir de vendredi prochain. A cette date, certaines franchises pourraient avoir le feu vert de la NBA pour rouvrir leurs centres d'entraînement si elles se trouvent dans des Etats dont les directives le permettent. Seuls quatre joueurs à la fois seront autorisés dans les installations et uniquement pour des séances individuelles.

