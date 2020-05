NBA - Le président des Spurs, Robert Canterbury Buford, a rappelé que toutes les franchises NBA étaient favorables à une reprise du championnat, suspendu début mars à cause de la pandémie de coronavirus.

Les jours se suivent et se ressemblent sur la planète NBA. Au lendemain des déclarations de LeBron James, qui s'est dit favorable à une reprise, tous les présidents des franchises NBA lui ont emboîté le pas. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Robert Canterbury Buford, le patron des Spurs. "Je viens de finir une conférence téléphonique avec les présidents des équipes, et l'intention de chacun est que le jeu reprenne et qu'on essaye de créer le meilleur environnement possible pour la ligue et pour les fans. Nous sommes tous unis pour ça", a assuré Buford jeudi soir à des médias texans.

NBA Les Suns de Nash, ou comment révolutionner la NBA sans gagner de titre IL Y A 4 HEURES

Le dirigeant des Spurs a ainsi écarté l'idée que certains dirigeants de franchises presseraient la NBA de stopper définitivement la saison, comme rapporté par CNBC plus tôt jeudi. Selon la chaîne, ces cadres affirment que les propriétaires sont préoccupés par les problèmes de responsabilité que poserait une reprise de la compétition au regard de la situation sanitaire. Et par la perspective de perdre de l'argent avec des matches à huis clos, dont les coûts engendrés ne pourraient être comblés sans revenus provenant de la billetterie.

Notre responsable des performances athlétiques a été virtuellement dans 15 garages différents pour aider les gars à s'entraîner ensemble

"Aucune décision n'a été prise. C'est un territoire inconnu", a ajouté le président des Spurs. Il a également évoqué la façon dont les joueurs de San Antonio ont dû s'adapter pour s'entretenir physiquement en plein confinement. Il s'est félicité d'avoir eu un staff "très créatif et proactif dès le début". "Notre responsable des performances athlétiques Anthony Falsone a été virtuellement dans 15 garages différents pour aider les gars à s'entraîner ensemble", a-t-il dit, ajoutant qu'obtenir la présence de Gregg Popovich en visioconférence "a été le plus grand défi auquel nous avons été confrontés".

NBA La NBA conseille d'éviter les tests en l'absence de symptômes IL Y A 4 HEURES