Le match de la nuit : au bout du suspense, les Lakers viennent à bout des Knicks

Quelle soirée à la Crypto.com Arena ! Sur courant très alternatif cette saison, les Los Angeles Lakers et les New York Knicks avaient rendez-vous pour un match couperet. Et le duel des grands marchés malades a finalement tourné à l'avantage des Californiens au terme d'une partie à rebondissements. Pourtant, les Angelinos ont longtemps souffert face à la bande de Tom Thibodeau et ont même compté jusqu'à 21 points de retard en première mi-temps. Avant de réaliser une seconde mi-temps de bien meilleure facture.

Ad

Mais les Lakers ont pris l'habitude de se faire peur cette saison et ça n'a pas loupé. Malgré une avance de neuf points à quelques secondes de la fin, ils ont vu les Knicks revenir à hauteur et arracher la prolongation à sept secondes du terme grâce à RJ Barrett, très solide encore ce samedi soir. Avec 36 points (record en carrière) dont 21 dans le premier quart, 8 rebonds et 5 passes, l'arrière canadien de 21 ans a longtemps maintenu le navire new-yorkais à flot. La prolongation a néanmoins très vite tourné à l'avantage des Lakers qui ont profité de la maladresse des Knicks pour s'imposer (122-115).

NBA Les Nets au fond du trou, Dallas renverse les Sixers IL Y A UN JOUR

L.A. a notamment pu s'appuyer sur un trio de gala pour venir à bout des New-yorkais. Incertain au début de la rencontre, LeBron James a signé une nouvelle partition de gala et termine la rencontre en triple-double (29 points, 12 rebonds et 10 passes), bien accompagné par un très solide Anthony Davis (28 points et 17 rebonds) et les 29 points de… Malik Monk en sortie de banc. Encore très décevant avec 5 petits points, Russell Westbrook n'a pas disputé la prolongation.

Le duo : Ayton-Paul font oublier Booker

Après avoir vu sa série de onze victoires stoppée à Atlanta jeudi, Phoenix n'a pas tardé à repartir de l'avant aux dépens de Washington (95-80) qui ne lui a opposé aucune résistance. Et même quand Devin Booker, qui tournait à 33,3 points de moyenne sur les six derniers matches, n'est pas en verve (11 pts, à 5/14,7 rbds, 5 passes), l'équipe est suffisamment aguerrie et performante collectivement pour que cela ne se voit pas.

DeAndre Ayton, qui a dominé à l'intérieur (20 pts, 16 rbds), et Chris Paul (14 pts, 9 passes) ont été déterminants pour des Suns ayant compté jusqu'à 36 longueurs d'avance au 3e quart-temps. Le finaliste de la saison passée aura un déplacement a priori bien plus compliqué lundi à Chicago, chez des Bulls leaders à l'Est.

Le show du jour : "Magic" Morant

Egalement en road-trip, Memphis s'est promené à Orlando. Une victoire (135-115) qui a encore porté la griffe du phénomène Ja Morant, auteur de 33 points en trois quarts-temps. La jeune équipe de Memphis, également guidée par Jaren Jackson Jr (21 pts, 6 rbds), n'a pas eu à forcer son talent. C'est tout naturellement qu'il s'est exprimé face à une formation d'Orlando combative mais dépassée, à l'image de Morant, qui, comme à chaque sortie, s'est distingué avec un de ses dunks montés sur ressorts dont il a le secret.

Au troisième quart-temps, l'arrière a écrasé le ballon dans l'arceau après avoir changé de direction sur un double appui. Un mouvement particulièrement difficile à exécuter. Il s'est ensuite pris pour l'ancienne idole des Lakers Magic Johnson, réussissant une passe aveugle (7 au total), après avoir passé le ballon dans son dos, pour Ziaire Williams qui l'envoyait ensuite en l'air pour le dunk (alley-oop) de De'Anthony Melton.

Les Grizzlies ont alors compté 31 unités d'avance, sa plus large d'un match pleinement maîtrisé. La prochaine étape sur la route de Memphis sera Los Angeles, avec une rencontre chez les Clippers mardi.

Les cartons de la soirée : 35-8 pour le Heat, et la promenade de Milwaukee

Miami a rencontré à peine plus de difficultés pour s'imposer à Charlotte (104-86), grâce notamment à Jimmy Butler, très adroit (27 pts à 10/13), et à Bam Adebayo, très actif (20 pts, 12 rbds, 3 interceptions, 2 contres). Le Heat, qui s'est aussi appuyé sur Tyler Herro (19 pts) a fait la différence dans le troisième quart-temps, infligeant un rédhibitoire 35-8 à des Hornets (9e) plombés par vingt pertes de balles et qui concèdent leur quatrième défaite consécutive. Enfin, Milwaukee a passé une soirée tranquille à Portland (137-108) où Giannis Antetokounmpo a pu s'économiser (29 pts, 9 rbds en 25 min).

F.E avec AFP

NBA Gobert premier Français titulaire au All-Star Game ? Les raisons d'y croire 26/01/2022 À 23:33