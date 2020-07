NBA - Malin comme Giannis Antetokounmpo. Alors que le joueur de Milwaukee avait assuré ne pas disposer de panier de basket pour s'entraîner durant le confinement, ce dernier... s'est finalement démenti.

Non, Giannis Antetokounmpo ne s'est pas tourné les pouces pendant toute la période du confinement. Même si on aurait pu le croire, puisque le joueur de Milwaukee, en lice pour le trophée de MVP de la saison, avait assuré ne pas avoir de panier de basket sous la main pour s'entraîner. Au final, il s'avère que c'était totalement faux.

"Les gens qui pensaient que je n’avais pas accès à un gymnase ne me connaissent pas vraiment", a-t-il lâché durant un point presse mardi. "J’ai dit ça juste pour prendre un peu d’avance dans la compétition, poursuit-il pendant son point presse. J’ai essayé de ne pas me concentrer sur les discussions autour du MVP (...) Mon principal objectif et de progresser, de gagner des matchs, d’aider mon équipe à mieux jouer, et essayer de gagner le gros trophée. La dernière fois qu’on l'a fait remonte à 1971. C’est mon principal objectif en ce moment." Mardi, la NBA a confirmé qu'aucun joueur avait été testé positif au Covid-19 durant les derniers examens.

