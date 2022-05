Celtics – Bucks : 109-81

Boston gagne la série 4-3

Ad

Il y aura un nouveau champion NBA en 2022. Les Bucks, sacrés l’an dernier, sont tombés contre les Celtics dimanche soir (81-109). On se dirigeait vers un match défensif, intense, disputé et digne d’un Game 7 de la Conférence Est, avec deux équipes sous les 50 points et seulement 5 longueurs d’écart à la pause (43-48). Puis la plus moderne des deux a rappelé pourquoi le tir à trois-points est devenu aussi important en NBA.

NBA Milwaukee annonce la couleur 01/05/2022 À 19:47

Boston a complètement allumé la défense de Milwaukee, pourtant réputée dans le domaine, en enchaînant les paniers primés avec une adresse absolument insolente. Une pluie de tirs extérieurs qui a offert la victoire à la franchise du Massachusetts devant ses supporters, aussi bouillants que leurs joueurs favoris, la qualifiant du même coup pour les finales de Conférence.

Plus d'infos à suivre...

NBA Les Sixers sans Embiid à Miami 01/05/2022 À 19:08