Joakim Noah va enfin pouvoir relancer une carrière à l'arrêt depuis près de douze mois. Gravement blessé à un tendon d'Achille en fin d'année passée, le pivot français s'est engagé avec les Los Angeles Clippers. La franchise californienne a officialisé la nouvelle ce lundi peu après 19h sur son compte Twitter. Vendredi dernier, ESPN avait annoncé que l'ancien joueur des Chicago Bulls (de 2007 à 2016) s'était fortement rapproché de l'actuel second de la Conférence Est.

De son côté, le média américain The Athletic expliquait que le Français de 35 ans allait d'abord s'engager pour dix jours avec les Clippers avant de signer pour la fin de la saison s'il donnait entière satisfaction sur les parquets. Fin janvier, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Joakim Noah avait annoncé avoir repris la course, en vue de retrouver une nouvelle équipe en tant qu'agent libre. "Je suis de retour sur les terrains. Mon objectif est de retrouver la compétition", déclarait le pivot qui n'a plus joué en compétition officielle depuis mars dernier avec Memphis.

Avant sa grave blessure à un tendon d'Achille, les Lakers s'étaient renseignés avant finalement de lui préférer Dwight Howard. Sept mois plus tard, le voilà de nouveau prêt à opérer en NBA. Le Français, auteur de 7,1 points, 5,7 rebonds, 2,1 passes en 16,5 minutes de moyenne la saison passée avec Memphis, devra faire ses preuves très rapidement. Avant de penser éventuellement au titre NBA dans quelques semaines.