Lourde sanction. Le joueur des Phoenix Suns Deandre Ayton, premier choix de la draft 2018, a écopé d'une suspension de 25 matches du championnat nord-américain de basket pour infraction à la règlementation antidopage, a annoncé jeudi la NBA. Le pivot bahaméen de 21 ans a été contrôlé positif à un diurétique, a précisé l'instance. Ayton, qui a joué le premier match de la saison des Suns remporté mercredi contre Sacramento, avec 18 points et 11 rebonds à la clé, voit sa suspension prendre effet à compter de la prochaine rencontre de son équipe ce vendredi contre Denver.

Ayton, qui a compilé 16,3 points et 10,3 rebonds de moyenne lors de sa saison de rookie, a réagi sur Twitter: "Je m'excuse auprès de ma famille, des Suns, de mes coéquipiers, de mes partenaires, de mes fans et de toute la communauté Suns. C'était une erreur involontaire. J'ai malheureusement consommé quelque chose sans le savoir...". Selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le syndicat des joueurs professionnels (NBPA) prépare une procédure d'arbitrage visant à réduire ou à annuler la sanction d'Ayton, sur la base du critère "d'une ingestion de substance de manière non intentionnelle".