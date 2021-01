Le joueur : Retour réussi pour John Wall

Deux ans d’absence. 735 jours passés à se soigner, à ronger son frein, à patienter, à douter, à espérer aussi. Puis revoilà enfin John Wall. Le meneur All-Star, blessé depuis décembre 2018, a enfin pu retrouver les parquets lors d'un match NBA, dans la nuit de jeudi à vendredi (heure française). Et rien ne pouvait gâcher la fête. En effet, il n’avait pas l’air rouillé. Au contraire. Ses 22 points et 9 passes ont contribué au succès des Rockets dans leur salle contre les Kings (122-119).

Une performance rassurante pour le joueur et une victoire encourageante pour Houston, qui tient un groupe talentueux. Parce qu’autour de Wall, il y avait un James Harden à 33 points et 8 passes. Pour sa première ensemble, le duo a fait des dégâts. Sans oublier Christian Wood, auteur de 21 points et 12 rebonds. Autre retour : celui de DeMarcus Cousins, sorti du banc pour marquer 8 points.

Wall et Cousins étaient déjà prêts à jouer depuis le début de la saison mais ils ont dû être placés en quarantaine après avoir été cas contact de leur coéquipier Kenyon Martin Jr, testé positif au Covid-19. En tout cas, ça valait le coup d’attendre. Reste à savoir combien de temps cet effectif des Rockets va rester en l'état...

Le match : Phoenix bat Utah et affirme son statut

Les Suns sont attendus au tournant cette saison et, pour l’instant, ils assurent. Devin Booker et ses coéquipiers ont battu le Jazz jeudi soir (95-106) sous l’impulsion des 25 points de l’arrière All-Star. Déjà excellente (et invaincue) dans la bulle, même sans avoir réussi à accrocher le Top 8 à l’Ouest, cette équipe de Phoenix confirme et prend même une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Chris Paul. Cette victoire contre Utah, à Salt Lake City, témoigne du changement de statut des Suns. Avec quatre victoires en cinq matches, ils sont même premiers (ex-æquo) à l’Ouest.

La série : Et de cinq défaites de suite pour Washington !

Décidément, les Wizards n’y arrivent pas en ce début de saison. Les joueurs de la capitale fédérale se sont encore inclinés hier soir, cette fois-ci dans leur salle contre les Bulls (130-133). Et ce malgré un quatrième triple-double d’affilée de Russell Westbrook (22 points, 10 rebonds, 11 passes). Parce que la défense de Washington a encore laissé des espaces béants à ses adversaires, failles bien exploitées par Otto Porter Jr. (28 pts, 12 rbds), ancien de la maison, ou encore Zach LaVine (22) toute la soirée. Les Wizards finissent 2020 en bons derniers de la NBA.

L’action : Le classique Zo pour Zion

Cette connexion est toujours un régal.

Les Français : Evan Fournier souffre du dos, le Magic n’est plus invaincu

Orlando a perdu son premier match de la saison après quatre victoires de suite. Le Magic n’a pas pu résister aux Sixers de Joel Embiid, auteur de 21 points et 9 rebonds en trois quart temps. Une défaite 92 à 116 à domicile. Avec seulement 8 minutes de jeu pour Evan Fournier, limité par des douleurs au dos. Il a marqué 3 points. Ses compatriotes engagés cette nuit sont eux aussi repartis avec la défaite. Theo Maledon a compilé 6 points et 5 rebonds mais le Thunder a été étrillé dans sa salle par les Pelicans (80-113). Rudy Gobert a lui posté 18 points et 14 rebonds pour le Jazz, donc battu par les Suns.

Tous les résultats de la nuit :

Pacers - Cavs : 119-99

Wizards - Bulls : 130-133

Magic - Sixers : 92-116

Rockets - Kings : 122-119

Raptors - Knicks : 100-83

Thunder - Pels : 80-113

Jazz - Suns : 95-106



